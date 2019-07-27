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27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:07:45 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 23:19:44

TOKİ 4 ilde açık artırma ile konut satışı yapacak

Toplu Konut İdaresi, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Manisa’da bulunan 267 konutu açık arttırmayla satışa sunacak. 1+1 ile 4+1 arası olan evlerin büyüklüğü 61 metrekare ile 207 metrekare arasında değişiyor, açık arttırma 30 temmuz'da.

TOKİ 'den ev almak isteyen vatandaşlar için bir son dakika uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda 30 Temmuz tarihinde 4 şehirde konutlar için açık arttırma yapılacağı ve başvuruların 30 Temmuz 'a kadar devam edeceğine yer verildi.

AÇIK ARTTIRMA YÖNTEMİ İLE KONUT SATIŞI YAPILACAK ŞEHİRLER

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada açık arttırma yöntemi ile İstanbul, Manisa, Balıkesir ve Bursa ’da toplamda  267 konutun  satışa sunulacağına yer verildi.

AÇIK ARTTIRMA TARİHİ VE YERİ

Açık artırma 30 Temmuz 2019 Salı günü TOKİ ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00 ’de yapılacak.

İSTANBUL 'DA 117 KONUT SATILACAK

TOKİ tarafından yapılan açıklamada,  İstanbul’da açık artırma yöntemi ile 117 konutun satışa sunulacağına yer verildi. Konutlar 2+1 ve 3+1 ile 4+1 konutlardan oluşuyor.

Alıcılar İstanbul’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleri ile sahip olabilecekler.

BURSA 'DA 36 KONUT SATILACAK

Bursa ’da ise 10 ’u İznik ’te, 4 ’ü Orhangazi ’de, 21 ’i Osmangazi ’de ve biri de Hamitler ’de olmak üzere toplamda 36 konutun satışa sunulacağına yer verildi.

İnşaatı tamamlanmış olan konutlar, 2+1,3+1 ve 4+1 planında yapıldı. Yüzde 25 peşin 120 ay vade ile satılacak konutlar alıcılarına hemen teslim edilecek.

DİĞER İLLER

Bu illerin yanı sıra Balıkesir ’de 64, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

BAŞVURU

Bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

EN UCUZU 70 BİN

Açık arttırmaya sunulacak konutlara baktığımızda en ucuz konutların Balıkesir 'de 70.687 TL 'den başladığı görüldü.

Ayrıca, Balıkesir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık artırma ile satılacak. Alıcalar, Balıkesir’deki konutlar yüzde 50 peşin 60 ay vade, Manisa’daki konutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecekler.

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecektir. Yöntemi” ile satışa sundu.

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