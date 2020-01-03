TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
TOGG’un sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile markalaşma sürecinin detayları ve marka isminin belirlenmesinde öne çıkan kriterlere yer verildi. TOGG'dan yapılan açıklamada, gelecek vizyonu olarak Türkiye'nin küresel mobilite markası olma hedefi dikkat çekti.
Paylaşılan videoda beklentilerin ve pazarın araştırıldığına dikkat çekilirken, marka özünün tanımlanması sonrasında marka adının belirleneceğini ifade ediyor. İlgi çekici, kültürel ve global dile uygun, tescil edilebilir ve olumlu tüketici algısını destekleyecek şekilde bir isim belirleme peşinde olduğunu açıklayan TOGG, bunun 2020 ortasında gerçekleştirileceğinin bilgisini verdi.
TÜRKİYE'NİN KÜRESEL MOBİLİTE MARKASI
TOGG'un videosunda asıl dikkat çeken kısım, vizyon mesajı oldu. Özgün, güçlü, özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, samimi ve yenilikçi bir marka olma yolunda ilerleme mesajı veren TOGG, hedefini “Türkiye'nin Küresel Mobilite Markası” olarak özetlemiş oldu.
TM Dijital Haber Merkezi
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- TOGG'un hedefi Türkiye'nin küresel mobilite markası olmak
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