TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli arabanın ismi TOGG mu, yerli arabanın ismi belli oldu mu? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı. Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtımı gerçekleşti. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, Gebze'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Tüm Türkiye'nin hayran kaldığı yerli otomobil ile ilgili detaylar yoğun olarak araştırılıyot. Türkiye'nin yerli otomobili ile ilgili merak edilenler haberimizde.

TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti. 2030 yılına kadar toplam 5 model ve her model için 3 farklı kasa tasarımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.

YERLİ ARABANIN İSMİ BELLİ OLDU MU?

Yerli arabanın ismi belli olmadı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otonun ismi hakkında açıklamalarda bulundu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş marka isimlendirmesinin önümüzdeki senelerde yapılacağını belirterek, dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelinin seçildiğini ifade etti. Karakaş, "15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak." dedi.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİLİ TANITILDI

Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen "Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak.

Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi.

Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.



5 modelde 175 bin adet üretim



Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak.

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

Faiz ve kar payı desteği gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 13'ünü ve ödenen faiz veya kar payının yüzde 80'ini geçmemek kaydıyla, her bir kredinin kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olacak.