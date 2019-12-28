TOGG CEO'su Karakaş: Yerli otomobilin markası 2020 sonlarında belirlenecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, CNN'de Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobillerin tasarımı hakkında konuşan Karakaş, "Hedef kitlenin beklentilerini oldukça profesyonel şekilde uyguladık. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli otomobil görmek ister. Tasarımcılar bütününe bakmak zorunda. Tasarım yaparken, ölçülerin bütünlüğü oranı birbirini tamamlamalı. Bizim otomobilimiz elektrikli olması sebebiyle aks mesafesi olmalı. Ortada bir tünel engelimiz yok. İçi düz ve geniş. Aks aralığı geniş olunca, otomobil daha uzun görünecek. Biz batı ve doğuyu birleştiriyoruz. Kendi özümüzü tanımlarken bizim farkımız ne dediğimizde içinde bulunduğumuz topraklar ortak bir sinerji yaratmış ve bizim açımızdan çok büyük bir başarı oluşturuyor" dedi.

Aracın keskin ancak 'saldırgan olmayan' hatlara sahip olduğunu belirten Karakaş, "Yandan baktığımızda güçlü bir duruş ister hedef kitlemiz. Dimdik duran bir otomobil görünüyor. Türk baharatı olarak simgelediğimiz bir yer var. Ön kısma baktığımızda laledir. Lalenin ellerini açmış halidir" diye konuştu.

'İlk olarak SUV piyasada olacak'



Karakaş, 'Elektrikli otomobillerin farkı nedir?' sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hava girişine ihtiyacımız yok. Bu bir tasarım amaçlı kullanılıyor. Çok fazla fütüristik yapmayan bir seçim bu. Benzin ve dizelde bir şekilde soğutmamız gerekiyor. Kırmızı aracın önü daha farklı tasarlanmış. Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak."

Sedan'ın 2022 sonuna doğru piyasaya çıkacağını belirten Karakaş, "Aracımızı çıkarınca 18-24 ay içinde Sedanımızı sonrasında ise diğer araçlarımızı çıkaracağız. Kademeli bir şekilde versiyonlarımız satışa çıkacak. İlk olarak SUV piyasada olacak" ifadelerini kullandı.

'Fiyat için ipucu veriyor'



'Fiyat vermek mümkün mü?' sorusunu ise "Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor" yanıtını verdi.

Karakaş aracın iç tasarımına ilişkin ise şu ayrıntıları verdi: "Her şeyden önce uçtan uca ekran alanı var. Önünüzde, ortada ve yan tarafında, yolcu tarafında da bir ekran yer alıyor. Ortada kumanda merkezi olarak kullanacağınız bir ekran var. Biz bu 3 bölmeyi planlıyoruz. Ve Avrupa'da ilk olacak."

(Hürriyet)