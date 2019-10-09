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09 Ekim 2019 Çarşamba 17:25:31 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 17:26:15

TOBB Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini arıyor

Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen "Türkiye 100" programı için başvurular başladı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, birlik Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlük kazandırarak bağlantılarını kuvvetlendirmek için harekete geçti.

Bu kapsamda TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100" programının altıncısı için başvurular başladı.

 "Şirketlerin görünürlüğü için önemli bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz program, hızlı büyüyen şirketlerimizin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.

Şirketleri programa başvuru yapmaya davet eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketleri kamuoyunda tanınır hale getirerek, başarılı girişimcilerimizin hem Türkiye’de hem de dünyada önünü açıyoruz. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar."

Başvuru koşulları

"Türkiye 100" programına, 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016'da en az 500 bin lira satış gelirine sahip, 2018'de en az 1,5 milyon satış geliri yakalamış ve 2016-2018 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek.

Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye’de bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak.

Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak.

Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa, bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek.

Programda ilk 100’e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarının belirleneceği programa, 15 Kasım'a kadar http://turkiye100.tobb.org.tr adresinden başvuru yapılabilecek.

(AA)

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