  • Bist 100
    121010
  • Dolar
    6,0422
  • Euro
    6,6307
  • Altın
    302,6520
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Grip salgını Yunanistan'da 38 kişiyi öldürdü Grip salgını Yunanistan'da 38 kişiyi öldürdü
Alman sanayiciler, 2020'de zayıf bir küresel ekonomi bekliyor Alman sanayiciler, 2020'de zayıf bir küresel ekonomi bekliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede STA yapılması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede STA yapılması
"Sende ölüm büyüsü var" diyerek tuzağa düşürüyor tecavüz ediyordu! Cezası belli oldu "Sende ölüm büyüsü var" diyerek tuzağa düşürüyor tecavüz ediyordu! Cezası belli oldu
Bakan Albayrak: İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak Bakan Albayrak: İlk çeyrekte işsizlik verilerinde sert düşüş olacak
Ahmet Yenilmez: Bu yüzyılı anlayabilmek için II. Abdülhamid'i anlamak gerekir Ahmet Yenilmez: Bu yüzyılı anlayabilmek için II. Abdülhamid'i anlamak gerekir
Her geçen gün taşa dönüşüyor! Her geçen gün taşa dönüşüyor!
SGK ödemelerine zam geldi! İşte milyonları ilgilendiren tablo... SGK ödemelerine zam geldi! İşte milyonları ilgilendiren tablo...
Çin'den gelen ürünlerin ithalatı durduruldu Çin'den gelen ürünlerin ithalatı durduruldu
AK Parti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu AK Parti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu
Kosova’da yeni dönem! Kosova’da yeni dönem!
Hayrunnisa Gül'ü de devreye soktular Hayrunnisa Gül'ü de devreye soktular
Bahadır Altan nihayet Pegasus'tan şutlandı Bahadır Altan nihayet Pegasus'tan şutlandı
Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretlerine zam kararına bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Zam yapmayacaktınız! Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretlerine zam kararına bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Zam yapmayacaktınız!
Katil Esed'in eceli olmaya gidiyorlar! İdlib'e obüs sevkiyatı Katil Esed'in eceli olmaya gidiyorlar! İdlib'e obüs sevkiyatı
New Jersey'de bir Müslüman daha üst düzey polis şefliğine atandı New Jersey'de bir Müslüman daha üst düzey polis şefliğine atandı
Polis Koleji ve GBF'nin kapatılması kararını haklı çıkaran olay Polis Koleji ve GBF'nin kapatılması kararını haklı çıkaran olay
İdlib'de saldırılar sürüyor! 90 bin sivil daha Türkiye sınırında İdlib'de saldırılar sürüyor! 90 bin sivil daha Türkiye sınırında
Hırsız, girdiği trafo binasında akıma kapılarak öldü Hırsız, girdiği trafo binasında akıma kapılarak öldü
Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler Bilim insanları açıkladı! Pangolinler ile koronavirüs arasındaki bağ bulundu! İşte korkutan gerçekler
Anadolu rock ozanı: Cem Karaca vefatının 16. yılında anılıyor Anadolu rock ozanı: Cem Karaca vefatının 16. yılında anılıyor
Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşındadır? Doya Doya Moda kim elendi kim kazandı - 7 Şubat 2020 Gülşah Saraçoğlu kimdir kaç yaşındadır? Doya Doya Moda kim elendi kim kazandı - 7 Şubat 2020
Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti Sadr İran için Iraklı göstericileri terk etti
Gaspçı evlat annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı Gaspçı evlat annesini hastanede ziyaret ederken yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Şubat 2020 Cuma 17:42:21 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 17:43:17

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede STA yapılması

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Brexit sonrasında ikili ticaretimizin yüzde 70'i, yaklaşık 14 milyar dolar, olumsuz etkilenecek." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Brexit'in, Türkiye'yi hem iktisadi, hem de siyasi olarak etkileyeceğini belirterek, "Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir Serbest Ticari Anlaşması (STA) yapılmasıdır." dedi.

TOBB ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından gerçekleştirilen Özel Sektör için Ürün Bazlı Brexit Rehberi başlıklı projenin tanıtım toplantısı TOBB ETÜ'de düzenlendi.

Hisarcıklıoğlu, açılış konuşmasında, Türkiye için İngiltere ile ekonomik, ticari ve politik ilişkilerin her zaman çok önemli olduğunu, İngiltere'deki tüm hükümetlerin, Türkiye'nin AB üyelik sürecine de destek sağladığını söyledi.

Türkiye'nin Brexit sonrasında, ticaretten en fazla negatif etkilenecek ülkeler arasında yer aldığına dair analizler olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Rakibimiz olan özellikle uzakdoğudaki ülkelere karşı AB Gümrük Birliği avantajımız sona erecek. Artık bu ülkelerle aynı gümrük vergisine tabi olacağız. Yani bizim maliyetimiz artarken, onlarınki düşecek. Bu nedenle de Brexit'ten en çok kazançlı çıkacak ilk iki ülke, ABD ve Çin olacak." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Brexit'in, Türkiye'yi hem iktisadi, hem de siyasi olarak etkileyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Arzumuz İngiltere ile en kısa sürede ayrı bir STA yapılmasıdır. STA, İngiltere'nin de yararına olacaktır. Zira İngiltere'den yaptığımız 8 milyar dolarlık ithalatın yarısı, Brexit sonrasında ilave gümrük vergisine tabi olacak. Yani İngiltere'nin de yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracatı bundan zarar görecek. Özetle toplamda, Brexit sonrasında ikili ticaretimizin yüzde 70'i, yaklaşık 14 milyar dolar, olumsuz etkilenecek."

Tüm bu süreçlerin değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik hazırlık yapmak üzere, TEPAV'ın çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, kamu kuruluşlarının ve firmaların bundan faydalanması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da ticari ve küresel lider olma hedefine uygun gümrük vergileri belirleyeceklerini söyledi.

İki ülke arasında müzakere edilecek STA'nın ulaşılması gereken en önmeli hedeflerden biri olduğunu aktaran Chilcott, "AB ile İngiltere arasında AB'nin Kanada ile yaptığı STA'sına benzer bir anlaşma yapmak istiyoruz. Ancak Kanun ve yönetmeliklerimizi AB Mevzuatına uygun biçime getirmeye çalışmayacağız. Yoksa Brexit nedenlerimizin merkezinde yer alan egemenliğimizi yeniden kazanma amacımıza ters düşerdi." dedi.

TEPAV İcra Direktörü Vekili Sibel Güven de sürecin sağlıklı yürütülmesi için hem ihracat hem de ithalat için, tek tek ürün ve sektör bazında etki analizleri içeren rapor hazırladıklarını aktardı.

Konuya ilişkin bir de internet uygulaması hazırladıklarını belirten Güven, firmaların, burada kendi ürünlerinin durumu hakkında da bilgi alabileceklerini dile getirdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER