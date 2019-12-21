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21 Aralık 2019 Cumartesi 12:26:07 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:26:56

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de belirsizlik yerine umut hakim olacak

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yılın son çeyreğinde ülke ekonomisinde yüzde 4-5 bandında bir büyüme beklediklerini belirterek, "Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine, umut hakim olacak." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AA muhabirine, 2019 yılına ilişkin değerlendirmede bulunarak, iş dünyasının 2020'den beklentilerini anlattı.

Türkiye için 2019'un zor bir yıl olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, son 10 yılın en düşük küresel büyümelerinden birinin gerçekleştiği dünya ekonomisinin yavaşladığı bu dönemde, ekonomide pek çok badire atlatıldığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, çevre ülkelerde yaşanan kargaşalar devam ederken 4 milyon civarında insana kapılarını açtığını hatırlatarak, aynı anda terör örgütleriyle de başarıyla mücadele edildiğini dile getirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bütün sıkıntılara karşın 2019'u büyümeyle kapatıyoruz. Yılın son çeyreğindeki büyümenin yüzde 4-5 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Türk iş dünyası olarak ülkemizi 2020'de yüzde 5 büyütmeyi hedefliyoruz. Her yeni takvim yılı, bir yeni başlangıç umuduyla birlikte gelir. Reel sektör olarak yeni bir yıla girerken, ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici görüyoruz. Gelecek yıl reel sektör için inşallah belirsizlik yerine umut hakim olacak."

"Tarihi bir başarıya imza attık"

TOBB olarak üreten kesimlerin sıkıntılarını çözmek üzere hükümetle paylaştıkları birçok konunun hayata geçirildiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için özel sektör koordinasyonunu yaptıkları kapsamlı çalışmalar sonucunda tarihi bir başarıya imza attıklarını bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 60'ıncı sıradan 33'üncülüğe yükselen Türkiye'nin, bu konuda tarihin en iyi seviyesine geldiğini ifade etti.

Hükümetin icracı ve reformcu bir anlayışla hareket ederek açıkladığı tedbir ve destekler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı faizleri düşürme politikasının olumlu ve moral verici olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu çerçevede finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini, yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını fevkalade önemli görüyoruz. Bu zor günlerde reel sektörün yanında olduğunu gösteren devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu. 

Hisarcıklıoğlu, gelecek yıla temkinli ve kararlı adımlarla ilerlemek için özel sektörün de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata ve fırsatlara odaklanmasının önem taşıdığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin gücüne ve özel sektörümüzün dinamizmine yürekten inanan oda ve borsa camiası olarak, atılan tüm adımların ekonomiye yansıması için üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getirecek, daha çok çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Türkiye, her türlü engeli aşacak çok büyük bir ülke. Ülkemiz ekonomideki bir stres testinden daha başarıyla geçti. Burada esas olan bizim birlik ve beraberliğimizi sürdürmemiz ve kardeşliğimizi unutmamamızdır. Biz birlikte güçlüyüz. Her zaman şiar edindiğimiz bir söz var, 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var' diyoruz. Beraberliğimizi koruyacağız ve aydınlık yarınlara emin adımlar birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'ye yatırım yapan asla kaybetmeyecek ve hep kazanacak."

(AA)

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