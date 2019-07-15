TMSF'deki şirketlerden güçlü büyüme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şirket ya da ticari işletmelere kayyum atanmıştı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda Eylül 2016'dan itibaren kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

RAKAM 885’E ULAŞTI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye'nin 38 kentinden 885 şirkette kayyumların yetkileri TMSF'ye devredildi veya fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı. Ayrıca, TMSF 123 şirkete pay kayyumu, 108 gerçek kişinin de mal varlıklarına kayyum atadı.

AKTİF BÜYÜKLÜKLERİ ARTTI

Şirketlerin TMSF'ye devrolmasından bugüne kadar özkaynakları yüzde 10, ciroları yüzde 24, aktif büyüklükleri yüzde 16 artarken, kârlılıkları da büyük oranda yükseldi. Böylece 885 şirketin, 31 Mart itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 58.98 milyar lira, özkaynak toplamı 22.56 milyar lira, ciro toplamı 7.93 milyar lira ve güncel dönem kârı 0.98 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMA KATKI

TMSF yönetimindeki söz konusu şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı ise 44 bin 540 oldu. Boydak'ın, TMSF'ye devrinden bu yana aktif büyüklüğü yüzde 47 artarak 11.28 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde aktif büyüklük, Koza-İpek'te yüzde 44 artarak 7.66 milyar liraya, Aydınlı Giyim'de yüzde 84 yükselerek 4.49 milyar liraya ulaştı. Uğur Soğutma'nın aktif büyüklüğü ise yüzde 28 artışla 2.63 milyar lira oldu.