TMSF’deki şirketlerden güçlü büyüme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, yürütülen soruşturma kapsamında bazı şirket ya da ticari işletmelere kayyum atanmıştı. Yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) doğrultusunda Eylül 2016’dan itibaren kayyumların yetkileri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Rakam 875’e ulaştı

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında Boydak, Koza İpek, Aydınlı Giyim, Uğur Soğutma gibi şirketlerin de bulunduğu Türkiye’nin 38 kentinden 875 şirkette kayyumların yetkileri TMSF’ye devredildi veya Fon, bu şirketlere kayyum olarak atandı.

Yüzde 36 büyüdüler

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen 875 şirket olduğunu belirterek, “Bunların toplam öz kaynağı 23.5 milyar TL, aktif büyüklüğü 60.9 milyar TL seviyesinde ve halen çalışan sayımız 44 bin 560 olarak devam etmektedir. Şirketleri devraldığımızda aktif büyüklükleri 44.7 milyar TL iken, bugün 60.9 milyar TL seviyesinde. Bu şirketler TMSF kayyumunda genel olarak yüzde 36 seviyesinde büyüdüler” diye konuştu.