TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler?

  • Bist 100
    97983.1
  • Dolar
    5,7207
  • Euro
    6,4382
  • Altın
    257,7890
İstanbul
20 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim ve sözleşmeli çözümleyici şartları neler? Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor! Adalet Bakanlığı sözleşmeli mütercim ve sözleşmeli çözümleyici şartları neler?
İngiltere Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek İngiltere Hürmüz Körfezi'ne yeni savaş gemisi gönderecek
FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin FETÖ'cü Emre Uslu'ya önemli hatırlatma: Geldi oturabilirsin
NATO'dan S-400 açıklaması: Endişeliymiş! NATO'dan S-400 açıklaması: Endişeliymiş!
ORSAM Başkanı Prof. Dr. Uysal: İsrail seçimlerden sonra İran'ın nükleer tesislerini vurabilir ORSAM Başkanı Prof. Dr. Uysal: İsrail seçimlerden sonra İran'ın nükleer tesislerini vurabilir
Yunanistan, Venezuela'da Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı Yunanistan, Venezuela'da Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı
Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Oğlunu elektrikli süpürge sapıyla döverek öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Hindistan, çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirdi Hindistan, çocuk istismarcılarına ölüm cezası getirdi
AB, 2018'de 471 bin kişinin üye ülkelere girişini engelledi AB, 2018'de 471 bin kişinin üye ülkelere girişini engelledi
Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı Başkan Erdoğan'dan '15 Temmuz' paylaşımı
Rus ajansı: S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek, füzeler deniz yoluyla ulaştırılacak Rus ajansı: S-400'ler üç parti şeklinde teslim edilecek, füzeler deniz yoluyla ulaştırılacak
Gaziantepspor'un borcu 145 milyon lira Gaziantepspor'un borcu 145 milyon lira
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme! Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı Okyanusu aştı Antalya'da yakalandı
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı şartları neler?
Ersun Yanal, Badou Ndıaye transferine onay verdi Ersun Yanal, Badou Ndıaye transferine onay verdi
Son dakika... HSK, 9 hakim ve savcıyı FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırdı Son dakika... HSK, 9 hakim ve savcıyı FETÖ nedeniyle görevden uzaklaştırdı
Dünyada sadece 3 tane bulunan 3 bin yıllık tarihi eserin biri Nevşehir'de Dünyada sadece 3 tane bulunan 3 bin yıllık tarihi eserin biri Nevşehir'de
UMED - Trend Micro Bilişim Akademisi’ne başvurular bugün başladı UMED - Trend Micro Bilişim Akademisi’ne başvurular bugün başladı
Son dakika... İstanbul ve Mersin'de sahte altın operasyonu: 10 kişi yakalandı Son dakika... İstanbul ve Mersin'de sahte altın operasyonu: 10 kişi yakalandı
Temel Reis efsanesi gerçek oldu.. Bilim insanları fark etti Temel Reis efsanesi gerçek oldu.. Bilim insanları fark etti
Gazişehir Gaziantep Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı Gazişehir Gaziantep Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı
Hindistan'dan İsrail'e büyük şok! 500 milyon dolarlık anlaşma iptal Hindistan'dan İsrail'e büyük şok! 500 milyon dolarlık anlaşma iptal
TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler? TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

12 Temmuz 2019 Cuma 12:13:41 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:16:08

TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler?

TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından gözler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılacak olan son dakika açıklamalarına çevrildi. Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, istihdam edilecek olan 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada işe alınacak. TMO personel alım başvurusu ve kadroları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler? soruları gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek. Bu açıklama üzerine TMO bünyesinde çalışmal isteyen vatandaşlar hangi kadrolara alım olacağını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. TMO personel alım başvurusu ve kadroları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar... 

MEMUR ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

TMO PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak. Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İşe alınacak 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada istihdam edilecek.

PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?
Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde personel istihdam edilmektedir. Kurumumuz, açıktan eleman alma talebini her yıl yayımlanan Kamu Finansman Kararnamesi gereğince Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte ve ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda ÖSYM'ce yerleştirme yapılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izni alınan pozisyonlara ise, ÖSYM'ce yapılan merkezi sınavlarda başarılı olanlar atanabilmekte, yerleştirme işlemleri de yine ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

ÖSYM'ce verilen ilanların takip edilmesi, bu ilanlarda atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için aranılan şartlar haiz olduğu takdirde ÖSYM'ye müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi http://www.dpb.gov.tr/ adresinden alınabilir.

TMO PERSONEL ALIM KADROLARI NELER? 
231 personel alımı kapsamında alım yapılacak olan kadrolar şöyle; 35 ziraat mühendisi eksper, 5 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 kimyager, 30 muhasebeci, 92 memur, 55 teknisyen, 1 mütercim, 2 itfaiyeci, 4 ekonomist ve 3 sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra mülakat yapılmayacak.

TMO GÖREVLERİ NELER?
TMO, kuruluş amacının gerçekleşmesi için;Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak,

Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak,

Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,

Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,

Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,

Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,

Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,

Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve bunlardan elde edilecek mamülleri depolamak üzere depolama tesisleri kurmak. 

Bakanlık açıkladı... Ve S-400'ler Türkiye'de
Rus ajansı açıkladı: 120'den fazla füze denizden gelecek
Son dakika... Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
Türkiye ve Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili ilk açıklama
F.Bahçe 2. G.Saraylının peşinde! Yanal transfere onay verdi
Hindistan'dan İsrail'e büyük şok! 500 milyon dolarlık anlaşma iptal
Sosyal medya fenomeni Pucca'ya hapis cezası
Son dakika... Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı! Pendik'tehi trafik magandalarıyla ilgili flaş gelişme
FETÖ firarisi Hakan Şükür ABD'de lüks içinde yaşıyor!
F.Bahçe ve G.Saray'a rest: O parayı veremezler
Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye yatırımı için İzmir'i tercih etti
Darbeye göğsünü siper edenlerin objektife yansıyan destansı mücadelesi
Evli kadının oyununu uyanık koca bozdu
Ajda Pekkan ve sevgilisi arasında kriz: Klibindeki kıyafetler kavga çıkardı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan'dan flaş açıklamalar: Darbe girişimiyle ilgili ilk kez konuştu
Engellemeye gücümüz yetmez
'Tosuncuk'un yat sefası fotoğraflarının sırrı çözüldü
Maketten ev satışıyla 170 milyonluk vurgun
Çalışan anneye kreş yardımı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarıları art arda geliyor!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ