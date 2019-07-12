TMO personel alım başvurusu nasıl yapılır? TMO personel alım kadroları neler? soruları gündemin araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TMO tarafından 231 pozisyon için personel istihdam edilecek. Bu açıklama üzerine TMO bünyesinde çalışmal isteyen vatandaşlar hangi kadrolara alım olacağını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. TMO personel alım başvurusu ve kadroları hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar...

TMO PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce 231 personel alınacak. Ataması yapılacak 231 personel için ÖSYM tarafından duyuru yapılırken, tercihler 9-18 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

İşe alınacak 231 personelin 17'si merkezde, 40'ı Afyonkarahisar Alkaloidleri Fabrikası'nda ve 174'ü taşrada istihdam edilecek.

PERSONEL ALIMI NASIL OLACAK?

Kurumumuzda 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde personel istihdam edilmektedir. Kurumumuz, açıktan eleman alma talebini her yıl yayımlanan Kamu Finansman Kararnamesi gereğince Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte ve ''Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik'' hükümleri doğrultusunda ÖSYM'ce yerleştirme yapılmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığından açıktan atama izni alınan pozisyonlara ise, ÖSYM'ce yapılan merkezi sınavlarda başarılı olanlar atanabilmekte, yerleştirme işlemleri de yine ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

ÖSYM'ce verilen ilanların takip edilmesi, bu ilanlarda atama yapılacak kadro ve pozisyonlar için aranılan şartlar haiz olduğu takdirde ÖSYM'ye müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi http://www.dpb.gov.tr/ adresinden alınabilir.

TMO PERSONEL ALIM KADROLARI NELER?

231 personel alımı kapsamında alım yapılacak olan kadrolar şöyle; 35 ziraat mühendisi eksper, 5 kimya mühendisi, 1 makine mühendisi, 1 elektrik mühendisi, 2 kimyager, 30 muhasebeci, 92 memur, 55 teknisyen, 1 mütercim, 2 itfaiyeci, 4 ekonomist ve 3 sekreter pozisyonu için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Yerleştirmeden sonra mülakat yapılmayacak.

TMO GÖREVLERİ NELER?

TMO, kuruluş amacının gerçekleşmesi için;Faaliyet alanına giren ürünlerin, her yıl cins, nev'i ve mahallerine göre tespit olunacak fiyatlarla, alım ve satışını yapmak, gerekli stok tesisini ve muhafazasını sağlamak suretiyle, bu ürünlerin piyasalarında istikrar sağlamak,

Gerek görülen durumlarda faaliyet konularına giren ürünleri ve bu ürünlerin mamullerini dış piyasalardan satın almak,

Yurt içinden satın aldığı ürünlerin ve bunların mamullerinin dış piyasalarda sürümünü sağlamak için her türlü işlemleri yapmak ve gerekirse bunları yurt dışına satmak,

Buğdayı Bakanlar Kurulu tarafından verilen görev çerçevesinde, önceden belirlenmiş olan kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak,

Faaliyet konusuna giren ürünlerin muhafaza, kurutma, temizleme, ilaçlama ve kalibrasyon işlerini yapmak,

Umumi Mağazacılık faaliyetlerinde bulunmak,

Mevcut ve bundan sonra devreye girecek silo veya diğer depolama tesislerini işletmek,

Faaliyet konuları ile ilgili yatırım, etüd, araştırma, fizibilite ve projeler ile gerektiğinde mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve/veya yaptırmak,

Gerektiğinde, faaliyet konularına giren ürünleri ve bunlardan elde edilecek mamülleri depolamak üzere depolama tesisleri kurmak.