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02 Kasım 2019 Cumartesi 17:30:21 | Son Güncelleme: 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:30:57

TMO mısır satış fiyatını açıkladı

TMO tarafından, üreticiden satın alınan mısırın Ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 lira fiyatla iç piyasa satışının planlandığı duyuruldu.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), üreticiden satın alınan mısırın Ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 lira fiyatla iç piyasaya satışının planlandığı bildirildi.

Ofisten yapılan yazılı açıklamada, gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan mısırın üretiminde verimli bir yıl yaşandığı belirtildi.

Ekiliş durumu, verim, kalite, maliyet ve diğer piyasa unsurlarını dikkate alarak müdahale politikalarını oluşturan TMO'nun, 9 Ağustos'ta hasat başlamadan önce mısır alım fiyatını ton başına 1150 lira olarak duyurduğu hatırlatılan açıklamada, alımların sorunsuz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, TMO'nun kendisine yönelen tüm ürünü alabilecek şekilde hazırlıklı olduğu belirtilerek, mısır hasadı ve piyasa ürün arzının devam ettiği bugünlerde, ithal mısıra göre daha çok tercih edilen yerli ürünün varlığına rağmen, mısır kullanıcılarının ihtiyaçlarını piyasadan karşılamak konusunda ağır kaldıklarının gözlendiği aktarıldı.

Mısır kullanan sektörlere "spekülatif haber" uyarısı

Bu yıl için 6 milyon ton üretim beklendiğine, ülke tüketiminin ise 7,5-8 milyon ton civarında olduğuna işaret edilen açıklamada, TMO'nun 2020 ürün satış fiyatına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bulunduğumuz gün itibarıyla herhangi bir arz fazlamız bulunmamaktadır. Kurumumuz, üreticiden satın aldığı mısırı Ocak 2020'den itibaren 1250 TL/ton fiyatla iç piyasaya satışa sunmayı planlamaktadır. Hasadın devam ettiği bugünlerde ihtiyaçlarını henüz piyasadan karşılamamış olan sektörel kullanıcıların, hasat sezonunda ihtiyaçlarını üreticilerden temin yoluna gitmeleri dengeli piyasa oluşumu için önem arz etmektedir. Bu ve benzeri nedenlerle mısırı ham madde olarak kullanan sektörlerin spekülatif haberlere itibar etmeden, ocak ayında planlanan 1250 TL/Tonluk asgari satış fiyatını şimdiden dikkate alarak, ihtiyaçlarını içinde bulunduğumuz hasat döneminde karşılamalarının uygun olacağı düşünülmektedir. TMO bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de piyasaları düzenlemeye ve paydaşlarını bilgilendirmeye devam edecektir."

(AA)

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