TMO kuru incirde de müdahale alımı yapacak

  • Bist 100
    100997
  • Dolar
    5,8419
  • Euro
    6,4152
  • Altın
    281,7010
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı Beşiktaş Aboubakar'ı resmen açıkladı
Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü Son Dakika Haberi: Büyük skandal! Fransa Cumhurbaşkanı Macron YPG/PKK'nın sözde sözcüsü ile görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'ne yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösteriyor
Bakan Varank yerli ve milli 'yangın söndürme aracı'nı kullandı Bakan Varank yerli ve milli 'yangın söndürme aracı'nı kullandı
Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? İşte o tarih.. Avlu kaç bölüm yayınlanacak? Avlu dizisi ne zaman başlıyor? İşte o tarih..
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Otomotiv ihracatının yükselen yıldızı Orta Doğu ve BDT ülkeleri Otomotiv ihracatının yükselen yıldızı Orta Doğu ve BDT ülkeleri
19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı 19 yaşındaki kızı Tuğba A'ya işkence yapan baba tutuklandı
Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan Öner kaç yaşında, nereli? Masterchef Faruk Batuhan kimdir? Masterchef F. Batuhan Öner kaç yaşında, nereli?
Türkiye ve ABD arasında önemli görüşme Türkiye ve ABD arasında önemli görüşme
Rus uzman: Türkiye NATO'dan çıkarsa bu büyük bir sorun teşkil eder Rus uzman: Türkiye NATO'dan çıkarsa bu büyük bir sorun teşkil eder
Koruma altındaki kuşları besleyen kişi, 13 bin 390 lira cezaya çarptırıldı Koruma altındaki kuşları besleyen kişi, 13 bin 390 lira cezaya çarptırıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapıyor: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı? Sahil Güvenlik Komutanlığı alım yapıyor: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı mı?
Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı Emine Bulut cinayeti duruşmasında olay! Yakınları sanığa saldırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon BM anlaşmalarımızdan doğan hakkımızdır Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon BM anlaşmalarımızdan doğan hakkımızdır
Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını... Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı Şanlıurfa'da terör operasyonu: 66 gözaltı
100 araçlık askeri konvoy Kilis'te 100 araçlık askeri konvoy Kilis'te
Sarımsak fiyatı düşüşe geçti Sarımsak fiyatı düşüşe geçti
Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu Tarlası için ödünç aldığı solucan gübresinin üreticisi oldu
Türk askeri Suriye'ye giriş yaptı mı? Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı Türk askeri Suriye'ye giriş yaptı mı? Türk yetkili açıkladı: Bloklar kaldırıldı
Dünya mücevher pazarının yöneticileri İstanbul'da buluştu Dünya mücevher pazarının yöneticileri İstanbul'da buluştu
Kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü Kabak çekirdeği üreticisinin yüzünü güldürdü
YPG/PKK'dan 'seferberlik' ve zorla silah altına alma hamlesi YPG/PKK'dan 'seferberlik' ve zorla silah altına alma hamlesi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:39:19 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:40:06

TMO kuru incirde de müdahale alımı yapacak

TMO Genel Müdürü Güldal, kuru incirde fiyatın düşmesini engellemek adına müdahale alımı yapacaklarını bildirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege Bölgesi'nde yoğun olarak yetiştirilen incirde kalite ve rekoltenin sevindirici olduğunu söyledi.

Üretimdeki artışa bağlı olarak zaman zaman incirde fiyatların gerilediğine işaret eden Güldal, "Fiyatların gerilemesi üzerine süreci başta Bakanımız Bekir Pakdemirli olmak üzere yakından takip ettik. Üretici örgütleri de bakana taleplerini iletti." dedi.

Pakdemirli'nin talimatıyla kuru incir üzerine çalışma yaptıklarını ve bir rapor hazırladıklarını aktaran Güldal, hem üretici mağduriyeti oluşmasını engelleyecek hem de Türkiye'nin menfaatine olacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Hazırlanan raporu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile paylaştıklarını dile getiren Güldal, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla kuru incirde müdahil alım yapacağız. Önümüzdeki birkaç gün içinde referans fiyatı netleşecek. Bizler de bu sevindirici haberi üreticilerimizle paylaşacağız." diye konuştu.

TMO'nun kuru incirdeki ilk görevi

Kuru incirde ilk defa görev alacaklarını hatırlatan Güldal, "Bu süreci Tariş İncir Birliği ile birlikte yürüteceğiz. Onlar bu konuda çok deneyimli, altyapıları müsait. Onlarla iş birliği protokolü yaparak süreci yürüteceğiz. Tariş'in imkanlarını kullanacağız. Bir referans fiyat açıklayacağız. Planımız, bu fiyatın altına düşmesini engellemek adına müdahil alımı gerçekleştirmek." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda sona gelindiğini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Çok uzun bir süre sonra değil birkaç gün içinde bu netleşecek. Üreticinin yüzde 40'ı ürününü pazara indirmiş durumda. En önemli ihraç ürünlerimizden bir tanesi incir. Piyasasının çok düşmesi üretici kadar tarımsal ihracat gelirini de etkiliyor. Buna müsaade etmemek gerekiyor. Hem üreticinin üretime devam etmesi, gelirinin düşmemesi hem de ülkenin tarımsal gelirinin zayi olmaması için böyle bir karar aldık."

Güldal, TMO olarak her zaman yanında oldukları tüm üreticileri mağdur etmemek adına gece gündüz çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ