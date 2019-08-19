  • Bist 100
    96498.1
  • Dolar
    5,5889
  • Euro
    6,2092
  • Altın
    269,0180
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi 2 bin yıllık olduğu sanılan 2 ayrı kitabe ele geçirildi
Veterinerler bile gözlerine inanamadı! 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kedi... Veterinerler bile gözlerine inanamadı! 6 ayaklı ve 2 kuyruklu kedi...
Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu Danimarka Başbakanından Grönland tartışmasına 'absürt' yorumu
Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor Körfez’deki statükocu eksende çatlak derinleşiyor
Gladyatörler şehri' titizlikle ayağa kaldırılıyor Gladyatörler şehri' titizlikle ayağa kaldırılıyor
KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019! KYK yurt başvuruları e-devletten nasıl yapılır? KYK yurt başvuru kılavuzu 2019!
Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim Bangsamoro'da özerklik sonrası huzur hakim
Beşiktaş'ın Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi Beşiktaş'ın Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi
Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı Arabuluculuk Sınavı için başvurular başladı
Dünya züccaciye sektörü İstanbul’da buluşacak Dünya züccaciye sektörü İstanbul’da buluşacak
Memur konfederasyonları müzakere için ek süre istedi Memur konfederasyonları müzakere için ek süre istedi
THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı THY, bayramda 2,4 milyon kişi taşıdı
Zeytinyağında yeni sezon umudu Zeytinyağında yeni sezon umudu
Önemli duyuru! 20 gün içinde ödenecek Önemli duyuru! 20 gün içinde ödenecek
Galatasaray, Mehmet Topal'ı kadroya katmak için girişimlere başladı Galatasaray, Mehmet Topal'ı kadroya katmak için girişimlere başladı
Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi Beşiktaş'ta maç sonu Adem Ljajic'in isyan ettiği öğrenildi
FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı FİSKOBİRLİK fındık alım sezonunu açtı
Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC'den başlayacak Malazgirt Zaferi kutlamaları KKTC'den başlayacak
Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır Bahçeli'den 'Kayyum' kararı sonrası ilk açıklama: Hükümete desteğimiz tamdır
Prof. Dr. Soyha: Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor Prof. Dr. Soyha: Otobüslerde elektronik sistemler arttıkça yangın riski artıyor
Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler? Arabuluculuk sınav başvurusu başladı! Arabuluculuk sınav başvuru şartları neler?
Philippe Coutinho, Bayern Münih'te Philippe Coutinho, Bayern Münih'te
Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıkladı, başvurular başladı Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü açıkladı, başvurular başladı
Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak Valentina Lisitsa 'İstanbul Resitalleri'ne konuk olacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:02:04 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:16:45

Önemli duyuru! 20 gün içinde ödenecek

Son dakika haberi... Toprak Mahsulleri Ofisince gerçekleştirilecek fındık müdahale alımı için süreç bugün başlarken, fındık alım bedelleri de 20 gün içinde ödenecek.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO) fındık müdahale alımları için randevu verilmesine bugün itibarıyla başlanırken, ürün alım bedellerinin ise üreticiye 20 gün içinde ödenmesi sağlanacak.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nın fındıkta müdahale alımı yapması kararı alınırken, ofis tarafından fındık alımına ilişkin her türlü teknik altyapı, personel ve finansman hazırlıkları tamamlandı.

Söz konusu alımla, fındık piyasalarında istikrarın sağlanması, üreticilerin pazarlama sorunlarının ortadan kaldırılması, depolama ve finansman ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanacak.

TMO tarafından, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındık kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık 16,50 lira, sivri kalite fındık ise 15,50 liradan satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri en geç 20 gün içerisinde yapılacak.

TMO tarafından alımı gerçekleştirilecek fındığa yönelik kriterler de belirlendi. Buna göre, kabuklu fındık alımları fiziksel analizle gerçekleştirilecek. Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6'ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10'a kadar, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı (taş, toprak gibi) yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar satın alınacak. Eski yıl mahsulü ürünlerin alımı ise yapılmayacak.

Üreticilerin, ürünlerini kurutarak, sağlıklı olarak korunabilecekleri jüt çuvallar içerisinde alım noktalarına getirmeleri gerekiyor.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi belgelerini güncellemeleri ve alım noktalarına randevu alarak gelmeleri önem taşıyor. Randevular, bugünden itibaren kurumun internet sitesinden alınabiliyor. Alımlar ise illere göre değişmekle birlikte 21 Ağustos'tan itibaren başlayacak.

"Kalite kriterlerine uyulsun"

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TMO'nun devreye sokulması ile harekete geçtiklerini anımsatarak, kurumun alım fiyatlarının da üretici tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Üreticiden ürünlerini teslim ederken TMO'nun kalite kriterlerine dikkat etmesini talep eden Güldal, kurumun randevuyla alım yapacağını hatırlatarak üreticilere sıra beklememek için randevu almalarını önerdi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ