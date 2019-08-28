TL’ye dönen kazanacak

  • Bist 100
    96030.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4872
  • Altın
    286,5240
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Emine Bulut'un katilini öven Özen'e bir şok TBMM’den geldi Emine Bulut'un katilini öven Özen'e bir şok TBMM’den geldi
Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor Kredi çekecekler dikkat! Bankalardan güçlü faiz indirimi bekleniyor
Sabancı Holding Yünsa hisselerini sattı Sabancı Holding Yünsa hisselerini sattı
Singapur'a satılan lüks yat nakliye gemisine yüklendi Singapur'a satılan lüks yat nakliye gemisine yüklendi
Tuba Büyüküstün'den çocukları için dev yatırım Tuba Büyüküstün'den çocukları için dev yatırım
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 3 takım belli oldu
Hortum dehşeti kamerada! Hortum dehşeti kamerada!
Hortum dehşeti kamerada! Hortum dehşeti kamerada!
Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün! Köprü cezalarının iadesi için son 5 gün!
Trafik ihlali yapan sürücü emniyet müdürüne yakalandı Trafik ihlali yapan sürücü emniyet müdürüne yakalandı
Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ikinci akciğerleri’ Amazon'dan sonra orası da yanıyor! Dünyanın ikinci akciğerleri’
VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik VakıfBank’tan Türk Lirası'na teşvik
Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Londra piyasası açıldı! Dolarda son durum Londra piyasası açıldı! Dolarda son durum
Prof. Dr. Sadettin Ökten: İnsan, muhabbeti muhabbet ehlinden öğrenir Prof. Dr. Sadettin Ökten: İnsan, muhabbeti muhabbet ehlinden öğrenir
Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu Haber alınamıyordu, cansız bedeni bulundu
Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü Edremit'te sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gazze'de patlamalar: Şehit olan polis sayısı 3'e yükseldi Gazze'de patlamalar: Şehit olan polis sayısı 3'e yükseldi
Tekirdağda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü Tekirdağda otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü
Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı Maltepe'de lüks otelde silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı
Babasını aradı 'evi yaktım, gidiyorum' dedi Babasını aradı 'evi yaktım, gidiyorum' dedi
Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı Makas atan otomobil kazaya neden oldu: 4 yaralı
Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti Üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Lübnan, ''sükunet'' için AB'nin desteğini istedi Lübnan, ''sükunet'' için AB'nin desteğini istedi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 23:18:16

TL’ye dönen kazanacak

Halkbank’ın ardından, VakıfBank da döviz mevduatını TL’ye dönüştürenlere avantajlı ek faiz oranı sunmaya başladı.

Kampanya kapsamında VakıfBank’ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL’ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL’ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor. 

EK GETİRİ İMKANI 

Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL’ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ