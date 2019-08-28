TL’ye dönen kazanacak

Kampanya kapsamında VakıfBank’ta döviz mevduat hesabı bulunan müşteriler, bu hesaplarından TL’ye çevirdikleri birikimleri kadar tutarda yeni bir hesap açmaları durumunda güncel mevduat oranlarına ek bir faiz oranı alabilecekler. Sektördeki diğer TL’ye dönüş hesaplarına göre daha kısa vadelerle de açılabilecek olan mevduat hesaplarıyla VakıfBank, uzun süredir devam ettiği TL’ye dönüş teşviklerine bir yenisini eklemiş oluyor.

EK GETİRİ İMKANI

Kampanyayla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Enflasyon Korumalı Kazandıran Hesaplar ve Hiper Hesap gibi uzun zamandır uygulamada olan ürünlerimizle TL’ye güvenen müşterilerimize ek getiri imkanı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.