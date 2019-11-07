TL Coin geliyor

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07 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:46:48

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Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası uygulamaya konularak Anlık Ödeme Sistemi'nin tasarım ve yazılım geliştirme aşamaları tamamlanacak ve test çalışmalarına başlanacak.

TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara, Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar, Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak. Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.

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