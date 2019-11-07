TL Coin geliyor

TCMB ile Çin Merkez Bankası arasında yenilenen Para Takası Anlaşması kapsamında firmalara, Çin yuanı reeskont kredisi kullandırılmasına benzer uygulamalar, Türkiye ile finansal ve ticari ilişkileri yoğun olan ülkelere yayılacak. Rusya'nın SWIFT'e alternatif mesajlaşma sistemine (SPFS) yönelik inceleme çalışmaları sürdürülerek Türkiye'de SPFS'nin kullanılmasına yönelik çalışmalar takip edilecek.