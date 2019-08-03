Tiryakilerin merakla beklediği zamlı sigara fiyatları

6 Nisan'daki artıştan sonra fiyatları değişmeyen sigara markaları da zamdan etkilendi. British American Tobacco şirketine ait sigaralar bugün itibarıyla yeni fiyatlarıyla satılıyor. Philip Morris'in ve JTİ'nin de zamlı fiyatları açıklaması bekleniyor. 1-3 TL'lik zammın ardından 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye yükselirken, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olacak.

Zammın duyulmasının ardından henüz yeni tarifeye geçmeyen marketlerde kuyruklar oluştuğu, vatandaşların çok sayıda sigara aldığı görüldü.

ENFLASYONA ETKİSİ OLUR MU?

5 Ocak’ta alınan kararla sigara vergilerinde yüzde 63 olan nispi ÖTV oranı yüzde 67’ye çıkarılmıştı. Böylelikle, toplam vergi yükü artarak, bir paket sigara fiyatının yüzde 86’sına yükselmişti. Sigara fiyatına yapılan yüzde 25’lik zammın Ağustos enflasyonuna etkisinin ise en az 1.5 puan olması bekleniyor.

Habertürk