TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek

  • Bist 100
    100444
  • Dolar
    5,7657
  • Euro
    6,4112
  • Altın
    278,7760
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok
Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk!
Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya
Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir
Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi
Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu
Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli
Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter
Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı
BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu
Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak!
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı
FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda! Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda!
Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim
Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 11:54:50 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 11:55:48

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya: Faiz indirimi ticari kredi faizlerini de düşürecek

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı faiz indirimi sonrası ticari kredi faiz oranlarının gelecek günlerde yüzde 15'in altına ineceğini bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14'e indirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz indirimlerinin kredi faizlerinde sağlayacağı düşüşün reel sektör için öneminden bahseden Çetinkaya, eylülde yapılan faiz indirimlerinin etkisinin net bir şekilde hissedilmeye başlandığını vurguladı.

Çetinkaya, "Ağustos sonu ve eylül başlarında Türk lirası cinsi ticari kredi faizleri yüzde 20 seviyelerindeyken ekim ayının başında yüzde 15,50-16,00 aralığına gerilediğini gördük. Yapılan bu son indirimle ticari kredi faiz oranlarının yüzde 15'lerin de altına geleceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her ne kadar sanayi üretim rakamlarında özellikle tatil günlerine denk gelinmesinin de etkisiyle çok pozitif bir seyir göremesek de PMI rakamları eylülde uzun zaman sonra daralma bölgesinden çıktı." değerlendirmesinde bulunan Çetinkaya, eylülde konut satışlarının, faizlerin düşmesinin etkisiyle yılın en yüksek seviyesine ulaştığını anımsattı.

"Olumlu etkilerini göremeye devam edeceğiz"

Çetinkaya, gelecek süreçte faizlerdeki gerileme hızının yavaşlamasını beklediklerini ancak indirilen faizlerin piyasa üzerindeki olumlu etkilerini görmeye devam edeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kulandı:

"Jeopolitik risklerin azaldığını da göz önünde bulundurursak mevcut faiz oranları, önümüzdeki süreçte yatırım harcamalarını destekleyici olabilir. Bu da elbette çok yüksek seyreden işsizlik oranlarını aşağı çekerek tüketimi ve dolayısıyla büyümeyi beraberinde getirecek. Yıl sonu için YEP ile açıklanan yüzde 12 enflasyon beklentisiyle mevcut politika faizi arasındaki fark 2 puana geriledi. Ekim ayında enflasyonun yüzde 9 altında bir seviyede gerçekleşeceğini görecek olsak da yıl sonunda yüzde 11,5-12 aralığında bir enflasyonla yılı kapatacağız gibi duruyor. Bu toplantının ardından TCMB'nin, aralık ayındaki toplantısında bir faiz indirimi daha yapmasını beklemiyoruz."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ