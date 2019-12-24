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24 Aralık 2019 Salı 13:10:11 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 13:11:07

TİM Başkanı Gülle: Pasaport kararının ihracat hacmimize olumlu etkileri olacak

TİM Başkanı Gülle, hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasının ihracat hacmine olumlu katkıları olacağını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına ilişkin, "Kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020’ye büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek." ifadelerini kullandı.

İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla ihracat yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İhracatçıların artık bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma imkanı bulacağını aktaran Gülle, "Küresel ticaretin yüzde 75'ine hakim olan ülkelere ihracatçımızın kolayca erişebilmesini sağlamak adına, yeşil pasaport süresi de 4 yıla uzatıldı. Türkiye'nin ekonomi ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan ihracatçılarımız, alınan bu kararla dünya ticaretinin yüzde 75'ini oluşturan ülkelere daha hızlı erişebilme imkânı ve bu pazarlarda daha uzun süre iş yapma olanağı bulacak." yorumunu yaptı.

Kısa bir süre önce, ihracatçılar için yeşil pasaport alma limitinin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirildiğini de anımsatan Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki talebimizi de kısa sürede sonuçlanmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimize, ve gazi meclisimize ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunarız. Her zaman üzerinde durduğumuz gibi ihracatçılarımızın iş yaptıkları pazarlara hızlı ulaşması ve rahat hareket etmeleri, mobilite kazanmaları çok önemli. Vize işlemlerindeki zaman kaybı azalacak ve ihracatçının hızlı hareket etmesini sağlanacak. Kararın ihracat hacmimize olumlu etkileri olacaktır. Bu kararlarla, ihracatçımız 2020’ye büyük bir motivasyonla ve yeni rekorlara odaklanmış olarak girecek. İhracat ailemize hayırlı olsun."

Resmi Gazete'de yayımlandı

Verilen bilgiye göre, Resmi Gazete'nin bugün "Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlığıyla yayımlanan 30988 sayılı kararıyla, ihracatçılara verilen yeşil pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.

Madde 12 olarak geçen kanun; "15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin (A) fıkrasının yedinci paragrafında yer alan 'iki' ibaresi 'dört' şeklinde değiştirilmiştir." şeklinde açıklandı.

(AA)

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