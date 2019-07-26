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26 Temmuz 2019 Cuma 11:08:06 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:10:22

Ticaret Borsası’ndan 6 aylık tarihi rekor

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki işlem hacmini yeni bir rekorla kapattı. Tarihinin en büyük işlem hacmi istatistik rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.

 2018 dönemi ilk altı ayında yüzde 9’luk büyüme gösteren BTB, 2019 yılında bir önceki ocak-haziran dönemine göre yüzde 25,22’lik büyüme rekoru kırarak, işlem hacmini 1 milyar 938 milyon 736 bin 324 lira yapmayı başardı. Yakalanan işlem hacmi rakamlarının, Bursa’nın Türkiye’deki en önemli gıda tarım ve hayvancılık şehri olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Başkan Matlı, 2019 yılı ilk 6 ayında Bursa Ticaret Borsası’nın son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaştığını bildirdi.

“Üyelerimiz Bursa ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır” diyen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2019 yılının ilk yarısında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 515 milyon 758 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı.200milyon 109 bin liralık işlem hacmi ile canlı hayvan ve et ürünleri ikinci, 190 milyon 964 bin liralık işlem hacmiyle küspe üçüncü, 128 milyon 661 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze ve meyve dördüncü, 103 milyon 332 bin liralık işlem hacmiyle de iplik beşinci sırada yer aldı” dedi.

Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen 11. kalkınma planında yer alan tarımsal faaliyetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi ile Bursa Ticaret Borsası’nın 2019 yılının ilk yarısında yakaladığı işlem hacmi başarısının yılın ikinci yarısında daha da artmasını beklediklerini belirten Matlı, “İnanıyoruz ki üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte daha çok çalışarak,daha fazla üreteceğiz. Sonucunda da ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız” dedi.

(İHA)

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