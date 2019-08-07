Ticaret borsalarında 320 bin ton fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-30 Haziran 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.



Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 320 bin 675 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 87 bin 104 tonla Ordu'da yapılırken, Ordu'yu 81 bin 610 tonla Sakarya ve 32 bin 512 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.