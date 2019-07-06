Ticaret Bakanlığından 'Gürbulak' iddialarına yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın TBMM'deki basın toplantısında dile getirdiği Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne yönelik iddialarına yanıt verildi.

Polat'ın, hakkında adli ve idari soruşturma devam eden eski Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü ile ilgili sözlerinin hukuki bilgi ve belgeye dayanmadığı, Bakanlığın ve çalışanların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu müdür hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, memur olmayan bir kişinin görevden uzaklaştırıldığı iddiasının asılsız olduğu vurgulanarak, iddialarda yer alan diğer memurlar hakkında haksız mal edinme ve mal varlığını gizlemeye yönelik yürütülen adli ve idari soruşturmaların devam ettiği bilgisine yer verildi.

İhbar, şikayet ve istihbari bilgilerin süratle değerlendirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye genelinde 2018 yılında toplam 3 ton uyuşturucu yakalamasının 2 tonunun Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. İddianın aksine geçtiğimiz yıl Bakanlığımız birimlerince ülke genelinde toplamda 46,5 ton uyuşturucu ele geçirilmiş olup bunun 407 kilogramı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalanmıştır. Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde 2018 yılı ilk 6 ayında toplamda 20 milyon 689 bin 490 liralık kaçak eşya yakalaması yapılmışken, 2019 yılı aynı döneminde 27 milyon 862 bin 889 liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirilmiştir. Uyuşturucu yakalaması da dahil olmak üzere toplam kaçakçılık yakalamalarında yüzde 35 artış sağlanmıştır. 2018 yılı ilk 6 ayında 910 bin 863 liralık ticari eşya yakalaması, 2019 yılının aynı döneminde 10 kattan fazla artarak 10 milyon 526 bin 603 lira tutarına ulaşmıştır. Tahsil edilen vergi tutarı da aynı dönemde 66 milyon 454 bin 818 liradan 125 milyon 276 bin 456 liraya çıkmıştır. Yurt dışından gelen araçlara uygulanan standart depo muafiyeti fazlası akaryakıttan tahsil edilen vergi geliri 859 bin 569 lira iken 25 kat artarak 20 milyon 990 bin 99 liraya ulaşmıştır."

(AA)