  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi... Galatasaray'dan flaş Luyindama kararı! Linnes'te olduğu gibi...
Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali Dipsiz Göl'e, su doluyor! İşte son hali
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı
Van'da LPG yüklü tanker devrildi Van'da LPG yüklü tanker devrildi
Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması Esed ailesine İspanya'da para aklama suçlaması
CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü CHP'nin 'Külliye'ye çıkan CHP'li' kumpası çöktü
Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama Güney Kore ile Japonya ilişkilerinde yumuşama
Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku Fenerbahçe'ye Vedat'tan sonra bir de Mevlüt şoku
Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor Esed ailesi İspanya'da para aklamakla suçlanıyor
Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz Bakan Pekcan: Kadınlarımızın sadece girişimci değil üretici olmalarını bekliyoruz
Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı
Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak Kayseri'deki 9 asırlık cami restorasyonla nemden kurtarılacak
Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi
Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor Tekirdağ'daki 480 yıllık Ayaspaşa Camisi zamana direniyor
Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü Bilim insanları: Karadeniz'de yunus sürüleri küçüldü, çöp adaları büyüdü
Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref Dirar'a göre Fenerbahçe'de oynamak bir şeref
Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
"Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi "Külliye'ye çıkan CHP'li" yalanında yeni gelişme! Rahmi Turan kaynağını açıkladı, Talat Atilla 'Mahkemeye vereceğim' dedi
Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik! Ezgi Mola: Sessiz sedasız evlendik!
Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu Beşiktaş yönetimi Denetleme Kurulu'na başvurdu
Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı Galatasaray'dan son 38 sezonun en kötü gol performansı
Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek Muharrem İnce yarın basın toplantısı düzenleyecek
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!
Hadise gözyaşlarına hakim olamadı! Hadise gözyaşlarına hakim olamadı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Kasım 2019 Cumartesi 15:43:22 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:44:04

Ticaret Bakanlığı 'yanıltıcı' indirim kampanyaları için uyardı

Ticaret Bakanlığı tüketicilerin genellikle e-ticaret yöntemiyle katıldığı "Efsane Cuma" gibi indirim kampanyalarında mağdur olmaması için dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin pazarlama stratejisi haline gelen bu tip kampanyalarla talep ettikleri ürünleri en uygun fiyattan almak istemelerinin son derece doğal bir durum olduğu belirtildi.

Bakanlığa bu ve benzeri kampanyalar hakkında, "belirtilen indirimlerin gerçeği yansıtmadığı", "kampanyanın hemen öncesinde ürünlerin fiyatlarının yükseltilerek kampanya döneminde yapılan indirimlerin çok yüksek oranlarda indirim yapıldığı şeklinde yansıtıldığı ve böylelikle tüketicilerin yanıltıldığı" yönünde şikayetler ulaştığı ifade edilen açıklamada, tüketicilere mağduriyet yaşamamaları için bazı uyarılara yer verildi.

Özellikle mesafeli satış (e-ticaret) yöntemiyle gerçekleştirilecek alışverişlerde, alışveriş yapılması düşünülen internet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgilerin olup olmadığının kontrol edilmesi, internet veya telefon ile yapılacak alışverişlerde satıcı hakkında arama motorlarında kısa bir ön inceleme yapılarak haklarındaki yorumlar incelenerek önceki işlemlerine ilişkin fikir sahibi olunması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler tarafından benzer mecralardan ürünün önceki ve mevcut yaklaşık fiyatının araştırılması, gerçekçi olmayan fiyatlara veya indirimlere dikkat edilmesi gibi işlemler oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Alışveriş yapılan internet sitesinin orijinal adının adres çubuğunda kurumsal sayfasında yer aldığı gibi (uzantısı vb.) olmasına dikkat edilmeli, sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı site adı kontrol edilmelidir.

Sosyal medyada karşılaşılan tanıtım ve ilanlar aracılığıyla ulaşılan sitelerin taklit olması ihtimaline karşı satıcının kendi sitesinden ürün alımı tercih edilmelidir.

İnternet üzerinden yapılacak alışverişlere ilişkin ödeme işlemlerinde ödemenin SSL sertifikalı veya 3D güvenli ödeme seçenekli kanallardan yapılmasına dikkat edilmelidir."

"Tüm gerekli idari işlemler uygulanacak"

Satıcının ödeme yapılmadan önce vermekle yükümlü olduğu ön bilgilerin mutlaka dikkatlice okunması uyarısı yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Mesafeli sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan ön bilgileri görmeden veya ayrıntılı okumadan ödeme yapılmaması da karşılaşılabilecek pek çok mağduriyeti önleyecektir.

Tüketicilerimiz firmaların uygulamaları nedeniyle mağdur olmaları durumunda, kayıplarının tanzim edilmesi amacıyla değeri 8 bin 480 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, değeri 8 bin 480 lira ve üzeri olan uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurmalıdır.

Bununla birlikte, yanıltıcı indirim yapıldığını düşünen tüketicilerin bu durumu, indirim öncesi ve sonrası fiyat görselleri ile birlikte, Bakanlığımıza bildirmesi önem arz etmektedir. Gerek dürüst ve adil bir ticari ortamın tesis edilmesi gerekse tüketicilerin menfaatlerinin korunması açısından yanıltıcı indirim kampanyası yapan satıcılar hakkında Bakanlığımızca gerekli tüm idari işlemler uygulanacaktır."

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ