Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımları ele aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüşmesi hakkında, "ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık." açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı Pekcan,"Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz." dedi.

(AA)