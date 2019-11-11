11 Kasım 2019 Pazartesi 12:58:16 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 13:14:25
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıkladı! Türk Eximbank’ın döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirim
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 'Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti.'
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti."
Bakan Pekcan: "İhracatçılara kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75, işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde 50-90 baz puan faiz indirimi yapıldı."
(AA)
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