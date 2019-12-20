Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye'nin AB ile Brexit'e paralel bir anlaşma çalışmaları var
Ticaret Bakanı Pekcan, "(Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "AB ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin artırılması yönünde çok güçlü bir irade görmekten son derece memnun olduk." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan şöyle devam etti:
"Komiserle görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin her iki tarafa sağlayacağı ekonomik kazanımları gündeme getirdik. (Brexit) Türkiye'nin AB ile İngiltere arasında imzalanacak anlaşmaya paralel bir anlaşma imzalanması üzerinde çalışmaları var."
(AA)
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