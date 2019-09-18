Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor

  • Bist 100
    101930
  • Dolar
    5,6762
  • Euro
    6,2828
  • Altın
    274,5850
İstanbul
14 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son sürat makas terörü Son sürat makas terörü
Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı Pakistan'dan Modi'ye uçuş izni çıkmadı
Milli halterci Şaziye Erdoğan altın madalya kazandı Milli halterci Şaziye Erdoğan altın madalya kazandı
Cep dostu telefonlar Cep dostu telefonlar
Mustafa Cengiz: 'İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir' Mustafa Cengiz: 'İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir'
Ömer Çelik: Annelerin yaklaşımı dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses Ömer Çelik: Annelerin yaklaşımı dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses
Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem Merkel'in titreme nöbetine sandalyeli önlem
"Kim Geldi?” oyununun yeni sezondaki ilk gösterimi Frankfurt Gallus Tiyatro'da yapıldı! "Kim Geldi?” oyununun yeni sezondaki ilk gösterimi Frankfurt Gallus Tiyatro'da yapıldı!
Patriot'lara rağmen topraklarını hava saldırılarına karşı koruyamayan S. Arabistan, G. Kore’den yardım istedi Patriot'lara rağmen topraklarını hava saldırılarına karşı koruyamayan S. Arabistan, G. Kore’den yardım istedi
"Uçan" taksi Fransa'da test edildi "Uçan" taksi Fransa'da test edildi
Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe nereli? İşte Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi
Nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı Nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı
Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı Riyad, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katıldı
AK Parti MKYK sona erdi AK Parti MKYK sona erdi
Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek Rıza Kayaalp'in adı spor kompleksine verilecek
"Uçan" taksi Fransa'da test edildi "Uçan" taksi Fransa'da test edildi
Türkiye'nin sosyal girişimcilik etki haritası çıkartılacak Türkiye'nin sosyal girişimcilik etki haritası çıkartılacak
Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray canlı nereden izlenir? Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda? Club Brugge Galatasaray canlı nereden izlenir?
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar
Almanya, Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı Almanya, Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararını 6 ay daha uzattı
Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi Tuzla'da fabrikadan yeniden alevler yükseldi
Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü Sudan Başbakanı Hamduk Mısır'da Sisi ile görüştü
Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı! Maltepe'de bir kadın, barışmak isteyen eski eşini bacağından bıçakladı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Eylül 2019 Çarşamba 16:43:56 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 16:45:11

Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye-İran ilişkileri iş dünyasının önünü açıcı bir yön alıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, İran ile ilişkilerin yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön aldığını belirterek, "Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlıyız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İran İş Forumu'ndaki konuşmasında, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in eş başkanlıklarında gerçekleştirilen 27'nci Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın çok verimli çıktıları olacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece olumlu düzeyde seyrettiğini dile getiren Pekcan, "İran ile ilişkilerimiz yapıcı ve iş dünyasının önünü açıcı bir yön almaktadır. Her iki ülkenin hükümet yetkilileri olarak bu konuda kararlıyız. Ticaretin geliştirilmesi ve yatırımların karşılıklı olarak artırılması yönünde destekler vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedeflenen 30 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak için çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş dünyamıza ikili ticaret anlaşmalarımız ile Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan yararlanmalarını öneriyorum. Tercihli Ticaret Anlaşması'nda Türkiye'nin 125 ihraç ürününden 68'i yasak kapsamına alındı, 3'üne de tarife kotası koruma önlemi uygulandı. Sayın Vaizi ile görüştük. İnşallah en kısa zamanda tercihli ticaret kapsamındaki ürünlerin Türkiye'den ticaretinin önü açılacak. Türkiye'den temin edebilecekleri ürünler varsa öncelik Türkiye olacak."

"Yaptırımlardan en fazla etkilenen ülke Türkiye"

Taraflar arasındaki ticaret hacminin 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 azaldığına dikkati çeken Pekcan, 2019'da da yüzde 30 gerileme olduğunu ifade etti.

Pekcan, Tercihli Ticaret Anlaşması'nı daha etkin kullanarak ticaret hacmini yeniden ivmelendirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, ABD'nin 5 Kasım 2018 itibarıyla yeniden uygulamaya başladığı yaptırımlardan İran'dan sonra en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğuna işaret etti.

Türkiye'nin her zaman İran halkının yanında olmaya devam edeceğini dile getiren Pekcan, ikili ticareti aynı çabayla sürdüreceklerini kaydetti.

"İran'da 166 firmamız var"

Pekcan, İran'da faaliyet gösteren 166 Türk sermayeli firma bulunduğunu bildirerek, bu firmaların İran'daki yatırımlarının tutarının 1,3 milyar dolar olduğunu belirtti.

Türk firmalarının, yaptırımlar döneminde de tüm zorluklara rağmen faaliyetlerini devam ettirdiğini dile getiren Pekcan, söz konusu firmaların İran'daki yatırımlarına daha fazla kolaylık gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ