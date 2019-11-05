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05 Kasım 2019 Salı 17:39:26 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 17:41:41

Ticaret Bakanı Pekcan: Rastgele Kontrol Deneyi'ni başarıyla yürüttük

Ticaret Bakanı Pekcan, Davranışsal Kamu Politikaları Projesi ile Türkiye'de ilk defa kamu eliyle yapılan Rastgele Kontrol Deneyi'ni başarıyla yürüttüklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde bu yıl ilki düzenlenen "Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları Konferansı" Bakanlık binasında gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik zenginliğini ve insan kaynağının gücünü en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmanın en temel önceliklerinden olduğunu söyledi.

Konferansın, bu amaca hizmet ettiğine inandıkları için düzenlendiğine işaret eden Pekcan, son dönemde dünyada kamu politikalarını davranışsal ekonomiyle bütünleştirmeye yönelik güçlü bir eğilim ortaya çıktığını bildirdi.

Pekcan, davranışsal ekonominin artan önemini gösteren en önemli göstergelerden birinin de son yıllarda bu alanda çalışanların aldığı Nobel ödülleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz de Bakanlık olarak, insanı merkeze alan çalışmalara ağırlık vermenin önemine inandık ve bu doğrultuda bu projeyle işe başladık. Davranışsal Kamu Politikaları Projesi ile Türkiye'de ilk defa kamu eliyle yapılan Rastgele Kontrol Deneyi'ni başarıyla yürüttük. Dış ticaret alanında yürütülen bu deney, bu alanda Bakanlığımızın ilk çalışmasıdır. Bu deneyi, Bakanlığımız desteklerini tabana yaymak ve henüz bu desteklere başvurmamış ihracatçılarımızın da desteklerden faydalanması için başlattık. Deney kapsamında 30 bin ihracatçıya 4 farklı e-posta gönderdik. Bu 4 gruptan, en teşvik edici mesajı içeren e-postamız ihracat destek başvurularında yüzde 27 artışa imkan sağladı."

Bu alanda dünyada öncü olan İngiltere kabinesine bağlı Davranışsal İçgörü Takımı'nın da Bakanlığa çözüm ortağı olarak destek verdiğini ifade eden Pekcan, "kolaydestek.gov.tr" isimli internet sitesini oluşturduklarını dile getirdi.

"Ufak dokunuşlarla büyük ilerleme katettik." diyen Pekcan, bugüne kadar ihracat desteklerini anlatan mevzuatların fazla olduğu siteye göre "kolaydestek.gov.tr" sitesinin 5 kat daha fazla tıklanma aldığı bilgisini verdi.

Akıllı İhracat Platformu 2020'de tamamlanacak

Pekcan, Akıllı İhracat Platformu çalışması yürüttüklerini de belirterek, firmaların dış pazarlara giriş stratejilerini oluştururken platformda yer alan Akıllı İhracat Robotu modülünden yararlanıp, yapay zekayı da kullanarak ihracatçıların önüne firmalar özelinde yeni öneriler koymayı hedeflediklerini bildirdi.

Yazılım çalışmalarına başladıklarını ifade eden Pekcan, 2020 sonuna kadar bunun tamamlanmış olacağını ifade etti.

Pekcan, Bakanlık olarak, geleceğin politika yapıcıları olacak üniversite öğrencilerinin bu konudaki farkındalığının artırılmasına da önem verdiklerini, bu amaçla özellikle iktisadi ve idari bilimler fakülteleri öğrencileri ile psikoloji, sosyoloji bölümlerinden öğrencilerin yer aldığı "Nudge Bootcamp" etkinlikleri düzenlediklerini anlattı.

"OECD Nudge Birimleri Haritası'nda Türkiye'yi temsil ediyoruz"

Pekcan, Bakanlık olarak davranışsal politikalar alanında uluslararası iş birlikleri geliştirmeye özen gösterdiklerini belirterek, "Amacımız 80 milyonu etkileyecek bu yeni kanıta dayalı politika anlayışını iş birliği içinde geliştirmek." diye konuştu.

OECD, Dünya Bankası gibi uluslararası organizasyonlar ve Nudge Katar gibi ulusal düzeyde ortaklıklarla iş birliği yaptıklarına dikkati çeken Pekcan, böylece hem bilgi birikimi aktarımı hem de tecrübe paylaşımı sağladıklarını ifade etti.

Pekcan, OECD'nin Dünya Nudge Birimleri Haritası'nda Türkiye'yi temsil ettiklerini vurgulayarak, Dünya Bankası eMBeD birimi ile bir rastgele kontrol deneyi yürüttüklerini ve yeni çalışma alanlarında iş birlikleri yaptıklarını kaydetti.

OECD ve Dünya Bankasının da katkılarıyla Türkiye'de ilk defa kamu eliyle hazırlanmış davranışsal kamu politikaları kitabını da yayımladıklarını anlatan Pekcan, kamuda davranış bilimleri prensiplerinin kullanılması ve bu prensiplere ilişkin farkındalığın yaratılması için yol gösterici nitelikteki kitabın çok faydalı olacağına inandıklarını dile getirdi.

Konferansta 20'den fazla kamu kuruluşu temsilcisinin bulunduğunu belirten Pekcan, "Onları davet ediyorum, gelin kamu kuruluşlarında bürokrasimize yeni bir farkındalık getirelim. Bizim ekibimiz sizlerle iletişime açık, bu yeni vizyona katkı vermeniz hem kendi kurumlarınız hem de ülkemiz ekonomisi için son derece önemli. Burada yaptığınız bütün çalışmaları biz Bakanlık olarak destekleyeceğiz." dedi.

"Türkiye'nin ilk canlı kamu blokzinciri uygulaması hazır"

Ticaret Bakanlığı Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Muhammed Emin Torunoğlu da davranışsal ekonomi hakkında bilgi verdi, dünyada bu alanda başarılı olmuş örnekleri anlattı.

OECD Dünya Nudge Birimleri Haritası'nda davranışsal kamu politikaları çalışmalarında Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye'yi temsil etmekten onur duyduklarını belirten Torunoğlu, çalışmalarıyla amaçlarının uzun vadede kamu politikalarının test edilerek uygulanmasını sağlayan insan odaklı ve kanıta dayalı bir politika laboratuvarı haline gelmek olduğunu ifade etti.

Yeni nesil teknolojiler alanında da kamuya 4 temel görev düştüğünü söyleyen Torunoğlu, bunlardan ilkinin yeni nesil teknolojileri politika süreçlerine dahil etmek, ikincisinin vatandaşın bu teknolojileri kullanırken önündeki regülatif engelleri ortadan kaldırmak, üçüncüsünün vatandaşı bu teknolojileri kullanmak için teşvik etmek ve buna ilişkin mekanizmalar tasarlamak, dördüncüsünün de teknolojinin etki edeceği iş gücü piyasası, refah artışı, veri güvenliği gizliliği gibi çok önemli yan konularda devletin duruşunun nasıl olacağını tespit etmek olduğunu bildirdi.

Torunoğlu, bunların hepsinin temelinde veri olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'nin ilk canlı kamu blok zinciri uygulamasını hazırladık. Bir iki hafta içinde başlayacak, bunu da en kısa zamanda paylaşacağız." dedi.

Konferans için Katar'dan Türkiye'ye gelen B4 Development Kurucu Başkanı Dr. Fadi Makki de bu yılın üç Nobel adayının davranışsal politika yöntemlerine odaklandığını, bunun da konunun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi. Makki, konferansın da farklı alanlardan kişilerin iş birliği yapmasının güzel bir örneği olduğunu belirterek, etkinliğin düzenli bir toplantı dizisi haline gelmesini umduğunu kaydetti.

(AA)

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