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24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:11:36 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23:55

Ticaret Bakanı Pekcan: İlk 6 ayda Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim bir numaralı ihracat pazarımız olan, ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz euro bölgesinde de büyüme aşağı yönlü revize ediliyor, ciddi rakamlarla. Buna rağmen çok şükür, biz 2019'un ilk 6 ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, ihracatımızı 88,2 milyar dolara çıkardık." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim bir numaralı ihracat pazarımız olan, ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz euro bölgesinde de büyüme aşağı yönlü revize ediliyor, ciddi rakamlarla. Buna rağmen çok şükür, biz 2019'un ilk 6 ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, ihracatımızı 88,2 milyar dolara çıkardık." dedi.

Yüksekova ilçesindeki programlarının ardından Hakkari'ye geçen Pekcan, Ticaret ve Sanayi Odasında "Bölge İstişare Toplantısı"na katıldı.

Hakkari'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekcan, Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İki büyük ülkeyle sınırı olan, gümrük kapıları bulunan Hakkari'nin potansiyelinin altında bir performansa sahip olduğunu belirten Pekcan, el birliğiyle Hakkari'yi layık olduğu yere getireceklerini söyledi.

"Hakkari, bakanlığımızın desteklerinden yararlanmıyor"

Bu anlamda Gaziantep'in bölgenin en başarılı şehirlerinden biri olduğunu aktaran Pekcan, "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıldaki hedefi yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek. Bu amaçla teknoloji, marka ve tasarımı destekliyoruz. İhracatı tabana yaymayı hedefliyoruz. Esnafımıza pazara giriş ve markalaşmayla ilgili eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda e-ticaretle ilgili eğitimler verdik ve vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kadın ve genç girişimcilerin ekonomide daha fazla yer alması için İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı kurduklarını anımsatan Pekcan, bakanlık olarak çok fazla etkin olamadıkları pazarlarda daha fazla etkin olabilmek için yeni politikalar ve stratejiler oluşturduklarını vurguladı.

Pekcan, devletin bu anlamda önemli destekler verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hakkari, bakanlığımızın desteklerinden hiç faydalanmıyor. Ben size daha büyük imkanlar getirdim. Hakkari'nin, bütün civar ilçelerimizin önünü nasıl açarız, buradaki gümrük kapılarını nasıl daha verimli çalıştırırız onu konuşalım. Esendere Gümrük Kapısı çok güzel oldu. Şimdi Üzümlü için de çalışmalarımızı yapıyoruz. Üzümlü'de yaklaşık 60 dönüm bunun için tahsis ettirdik, projesini yaptırdık, ihalesi de bitti, yıl sonuna kadar projesi de bitecek. İnşallah en kısa zamanda Esendere gibi bir kapı Üzümlü'de yapılacak. İhracatçılarımıza, özellikle kobilerimize finansal açıdan destek olmayı hedefliyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımıza TESKOMB aracıyla bir yıla kadar yüzde 7, bir yıldan fazla olanlara yüzde 8 ile kredi desteği veriyoruz. Hakkari'de 24 milyon lira bu krediyi kullanan iş adamımız var. Hakkari'nin dış ticaret rakamlarına baktım, toplamda 93 milyon dolar dış ticareti var. 93 milyon dolar dış ticareti sadece 29 firma yapmış. Demek ki firmalarımız dış ticaret yapmaya odaklanmıyor."

Bakanlık olarak geçen yıl ihracatçılara 2 milyar lira destek verdiklerini, bu yıl 3 milyar lira desteğin verileceğini aktaran Pekcan, dünyaya örnek gümrük kapıları inşa ettiklerini, Hakkari'deki Esendere Gümrük Kapısı'nın da bunlardan biri olduğunu bildirdi.

"Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık"

Gümrüklerin dijitalleşmesine çok önem verdiklerini, kolay, hızlı, güvenli ve dürüst ticaretten yana olduklarını kaydeden Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dürüst ticaret erbabımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz, onların yollarını açacağız. Kağıtsız ihracat dönemine başladık. 9 Temmuz itibariyle bir reform daha yaptık aslında Türkiye genelinde, çok da duyulmadı. Biz teminat mektuplarının dijitalleşmesini sağladık. Artık bankalarımız bütün gümrük kapılarımıza online teminat mektubu verebiliyor. TOBB ile hazırladığımız projelerden biri de tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması için lisanslı depoculuğu geliştirmek. Bu bölgede bir lisanslı depo yok. Hiç kimse müracaat etmemiş. Yarın Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi teslim törenini gerçekleştireceğiz. Artık lisanslı depodaki ürününüzü bilgi işlem üzerinden bugün Türkiye'de yarın dünyanın her yerinde satabileceksiniz. E-ticarette güven damgasını geliştirdik. E-ticaret sitelerinde dolandırılmadan güvenilir ticaret yapmak için bunu da geliştiriyoruz. Bir numaralı ihracat pazarımız olan, ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz euro bölgesinde de büyüme aşağı yönlü revize ediliyor, ciddi rakamlarla. Buna rağmen çok şükür, biz 2019'un ilk 6 ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, ihracatımızı 88,2 milyar dolara çıkardık. Amacımız bundan sonra da bunu devam ettirmek."

"Hakkari'nin dağlarında artık halaylar çekiliyor"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kent için yaptıkları çalışmalara değinerek, geçmişte olumsuz bir imaja sahip olan Hakkari'nin dağlarında artık terörün olmadığını, halayların çekildiğini vurguladı.

Hakkari'nin festivallerin, bilim şenliklerinin, fotoğraf sergilerinin yapıldığı, kış ve doğa turizminin merkezi olma yolunda ilerlediğini aktaran Hisarcıklıoğlu, "Hakkari'de müthiş bir potansiyel var. Biz de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Hakkari'ye hep yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduk." dedi.

Vali İdris Akbıyık ise kentte güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Bundan sonra Hakkari'miz terörle, gözyaşıyla değil doğal güzellikleri, yetenekli gençleri, yapılan etkinlikleri ile anılacaktır. İlimiz için planladığımız ve kentin gelişmesini, büyümesini sağlayacak çok önemli projelerimiz var. Hakkari'nin teşvik programında 6. bölgenin dışında değerlendirilmesi, dağ ile doğa turizminin canlandırılması kentimize büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, programın ardından Vali Akbıyık'ı ziyaret etti.

Toplantıya, vali yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, bölgedeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri ve iş adamları katıldı.

(AA)

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