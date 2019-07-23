  • Bist 100
    102556
  • Dolar
    5,7126
  • Euro
    6,3750
  • Altın
    260,6420
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ver Medel’i al Obiang’ı Ver Medel’i al Obiang’ı
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi Diyarbakır'da zırhlı polis aracına PKK mensuplarınca saldırı düzenlendi
Veee gitti Veee gitti
Rus askeri uzman Korotçenko: ABD için son derece acı verici bir darbe olur Rus askeri uzman Korotçenko: ABD için son derece acı verici bir darbe olur
Devler Ligi’ne 3 yıldız Devler Ligi’ne 3 yıldız
Ticaret Bakanı Pekcan: Hedefimiz ticaretin en kolay yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek Ticaret Bakanı Pekcan: Hedefimiz ticaretin en kolay yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek
Beyaz Saray'da kritik S-400 görüşmesi Beyaz Saray'da kritik S-400 görüşmesi
Rus boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü Rus boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü
Marmara Bölgesi'ne sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Marmara Bölgesi'ne sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Ivanka Trump’ın Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu Ivanka Trump’ın Birleşik Krallık’ hatası sosyal medyada olay oldu
Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme Topkapı Sarayı Dış Karakol Binası önüne düzenleme
Medipol Başakşehir'in rakibi belli olacak! İlk maçtan gol çıkmadı Medipol Başakşehir'in rakibi belli olacak! İlk maçtan gol çıkmadı
Meteorolojiden o iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteorolojiden o iller için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Rus boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü Rus boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü
Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler
Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur' Bin yıllık Akdamar Kilisesi’nde 360 derece 'Sanal Tur'
Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu tebrik etti Çavuşoğlu, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu tebrik etti
Cinayetle sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor Cinayetle sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor
Emniyette terfi kararları belli oldu Emniyette terfi kararları belli oldu
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs'teki yıkımlarından vazgeçme çağrısı
Muğla Fethiye'de 1535 şişe sahte içki ele geçirildi Muğla Fethiye'de 1535 şişe sahte içki ele geçirildi
Ticaret Bakanı Pekcan: İlk 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık Ticaret Bakanı Pekcan: İlk 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık
Son dakika... Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'den Türkiye'ye gönderiliyor Son dakika... Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, ABD'den Türkiye'ye gönderiliyor
Mısır'da 63 mahkum hakkında af kararı çıkarıldı Mısır'da 63 mahkum hakkında af kararı çıkarıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Temmuz 2019 Salı 23:48:59 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 23:51:20

Ticaret Bakanı Pekcan: Hedefimiz ticaretin en kolay yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, hem dış ticaretin hem de iç ticaretin en kolay, en hızlı, en güvenilir, en dürüst olarak yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek.'' dedi.

Hakkari kent merkezindeki programlarının ardından Yüksekova ilçesine geçen Pekcan, Ticaret ve Sanayi Odasında "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin Hakkari'ye çok önem verdiğini belirten Pekcan, Hakkari'nin Türkiye için de Türkiye ekonomisi için de çok önemli bir kent olduğunu söyledi. 

"İş dünyasının yanındayız"

Esendere Gümrük Kapısı'nın çok başarılı bir uygulama olduğunu, aynısını Üzümlü Sınır Kapısı'nda da yapacaklarını bildiren Pekcan, "Bizim İran ile defalarca toplantımız oldu. İran ile tercihli ticaret anlaşmamız da var. Tercihli ticaret anlaşmasındaki bazı ürünleri herhalde ambargo kapsamında yasak kapsamına aldılar. Bunun tercihli ticaret anlaşmasının ruhuna uymadığını, çıkarmamız gerektiğini söyledik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Elbette Alan için İran'la, Derecik için de Irak ile görüşmelerimiz devam edecek." diye konuştu. 

Bakanlık olarak Türkiye'nin gelecek 10 yılda yüksek gelirli ülkeler seviyesine ulaşması yönünde strateji ve politikalarını oluşturduklarını aktaran Pekcan, bunun için daha fazla tasarıma, daha fazla markaya, daha fazla teknoloji ürünü ihracatına önem vermeleri gerektiğini ifade etti. 

Kilogram başına 1,33 dolar olan ihracat birim fiyatlarını daha yukarılara taşımaları gerektiğini kaydeden Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda da yüzde 3,4 olan yüksek teknoloji ürünü ihracatımızın tüm ihracatımız içindeki payını en azından yüzde 12 olan OECD ortalamasına getirmeyi planlıyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak hedefimiz, hem dış ticaretin hem de iç ticaretin en kolay, en hızlı, en güvenilir, en dürüst olarak yapıldığı ülkeler seviyesine yükselmek. Bu anlamda da iş dünyasının yanındayız. Gerek sanayi ticaret odaları ile gerek esnaflarımızla çeşitli istişare toplantıları yapıyoruz ve onların taleplerini dinliyoruz."

Bakanlığın destekleri hakkında da bilgi veren Pekcan, "Yüksekova TSO, ihracat destek ofisi istedi. Onu da TOBB'la beraber değerlendireceğiz. Kolaydestek.gov.tr adresimize girmeye herkesi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"Saklı kalan güzellikler ortaya çıkmaya başladı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bölgenin geçmişte olumsuz imaja sahip olduğunu ifade etti.

Teröre karşı verilen kahramanca mücadele sayesinde yıllardır saklı bulunan doğal güzelliklerin ortaya çıkmaya ve keşfedilmeye başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

''Özellikle doğa turizmi giderek rağbet görmektedir. Hakkari ve Yüksekova için çok önemli havalimanı açıldı. Esendere yolu yenileniyor. Organize sanayi bölgesi konusunda da büyük gayretler gösteriliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Hakkari'ye yeni eserler kazandırmanın gayreti içinde olduk. 24 derslikli bir lise, 320 kişilik öğrenci pansiyonunu yaptırdık. Hakkari'yi, Yüksekova'yı Asya'ya bağlayan Esendere Gümrük Kapısı'nı yeniledik. Hakkari'yi, Yüksekova'yı zenginleştirmek için ticaretin önünün açılması gerektiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Zengin olmanın yolu ticaretten geçiyor. Ticaretin ilacı da huzur. Huzur olmadan ticaret olmaz."

Vali İdris Akbıyık da bölgede devam eden ve tamamlanan yatırımlara değinerek Yüksekova ilçesinde güzel hizmetlerin yapıldığını kaydetti.

Bakan Pekcan ve beraberindekiler toplantının ardından ilçeden ayrıldı.

Toplantıya, Kaymakam Ramazan Kendüzler, bölgedeki oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, iş adamları ve esnaf katıldı.

AA

ABD'den İran'la ilgili bomba iddia!
Meteoroloji hava durumu ile ilgili saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor...
Rus boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü
Hakan Atilla, ABD'den Türkiye'ye gönderiliyor!
Rusya'dan İsrail'e Doğu Kudüs çağrısı
Cinayetle sonuçlanan şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıkıyor
Emniyette terfiler belirlendi
Trump aday göstermişti! Senato'dan onay aldı
HDP'li belediyeden işçi kıyımı: 8 kişi hukuksuzca işten çıkarıldı
S&P ve Moody's'den İngiltere'ye uyarı geldi
AB'den ABD'ye ticari misilleme uyarısı
UNESCO listesindeki o bitki 20 yıl sonra çiçek açtı
Kabil yönetimi, Trump'ın "Afganistan yeryüzünden silinirdi" sözleri için açıklama istedi
THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da
Pucca'nın aldığı hapis cezasının gerekçesi açıklandı
Bu nasıl kepazelik diyen yok! Az kalsın büyük kriz çıkıyordu!
O ülkeden hem tebrik hem de uyarı!
Falcao'da sıcak gelişme! Monaco resmen açıkladı
Türkiye'den İsrail'e sert çıkış!
MSB: ABD ile güvenli bölge tesis edilmesine yönelik çalışma bugün Ankara'da başladı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ