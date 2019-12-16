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16 Aralık 2019 Pazartesi 10:59:48 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:32:49

Ticaret Bakanı Pekcan: Eximbank'ın döviz kredilerinde indirime gidildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eximbank'ın döviz kredilerinde vade ve türlerine göre değişen oranlarda 100 baz puana varan yeni indirimlere gidildi." açıklamasında bulundu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın faiz indirimi yaptığını belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Türk Eximbank’ın Kasım ayındaki 90 baz puanlık indirimden sonra döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yapılmasına karar verdiğini kaydetti.

İhracatçılara 2019 Kasım ayı itibarıyla 40 milyar dolar finansman sağlayan Türk Eximbank’ın 2020’de bu desteğini daha da artırma hedefi kapsamında kredi maliyetlerindeki indirime ilaveten ihracatçılardan gelen talepler doğrultusunda vadeleri de uzattığına dikkati çeken Pekcan, bankanın yeni kredi faiz düzenlemesi ve vadeleri hakkında şu bilgileri paylaştı:

MARKA KREDİSİ FAZİLERİNDE 100 BAZ PUAN İNDİRİM

“Yapılan düzenlemeye göre, Kısa vadeli kredi faizlerinde 15 baz puan indirim yapılmasına, marka kredisi faizlerinde 100 baz puan indirim yapılarak libor/euribor + yüzde 2,75’e düşürülmesi ve vadenin 3 yıldan 10 yıla çıkarılmasına, Reeskont kredisi faizlerinde tüm vadelerde 10 baz puanlık indirim yapılarak, faiz oranlarının 120 gün vadede libor/euribor + 0,40’tan, libor/euribor + 0,30’a düşürülmesine, işletme sermayesi ve yatırım kredilerindeki faizlerde 20 ve 45 baz puan arasında indirim yapılmasına, katılım Bankaları aracılığı ile kullandırılan Sevk Öncesi İhracat Döviz Kredisi için 120, 180, 360 gün olan vadelere 540 gün seçeneği getirilmesine karar verildi.”

Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programları ile ihracatçının en büyük destekçilerden biri olmaya devam edeceğini vurgulayan Pekcan, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde belirlediğimiz hedeflerimize ulaşma yolunda ihracat dünyamıza yeni finansman imkanı sağlayacak söz konusu düzenlemenin ihracatçımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

(İHA)

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