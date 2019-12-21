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21 Aralık 2019 Cumartesi 17:03:47 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 17:04:58

Ticaret Bakanı Pekcan: Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Pekcan, "Amacımız ticaretin kesintisiz devam etmesi ve sektörlerimizin haklarının her platformda korunması. Bu doğrultuda da gerekli adımları atmaktan bugüne kadar kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz bir taraftan demir çelik üreticilerinin uluslararası platformlarda bütün haklarını savunmaya devam edeceğiz ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da her seviyede bugüne kadar kullandık. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi'ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak'ın dış ticaret açısından aktif bir il olduğunu belirtti.

Hem iç ticaret hem de dış ticaret alanlarında çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Pekcan, tüm mesai arkadaşlarıyla bu uğurda gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Pekcan, bakanlık olarak verdikleri desteklere ve hayata geçirdikleri projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pekcan, dünyada küresel ticaretin zayıfladığı bir dönemden geçildiğini anlattı.

Bakan Pekcan, "Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin, demir çelik ve alüminyum üzerine başlattığı yaptırımlar bütün dünyayı sardı. Avrupa Birliği'nin de bunlara önlem almasıyla bütün dünyaya önlem aldı aslında o da sadece Türkiye'ye almadı ama bizim son 3 senede AB'ye yaptığımız demir çelik ihracatı yaklaşık 3-4 katına çıktığı için bu uygulamalardan en çok Türk demir çelik üreticisi etkilendi." diye konuştu.

"Amacımız ticaretin kesintisiz devam etmesi ve sektörlerimizin haklarının her platformda korunması"

Brüksel'de AB'nin yeni komiseriyle bir araya geldiğini aktaran Pekcan, şöyle devam etti:

"Çok yararlı görüşmeler oldu. Bunlardan biri gümrük birliğinin güncellenmesi malumunuz. Birçok konumuz var, işte kotalarla ilgili, yetkilendirilmiş yükümlülüklerin tanınmasıyla ilgili, Brexit konusuyla ilgili hepsinden mutabık kaldık beraber çalışmak üzere ama en önemli konularımızdan birisi de demir çelikte yapılan yaptırımlar, uygulamalardı. Biz kendilerine, komisyona zaten teknik açıdan arkadaşlarımız müteaddit defalar dokümanları iletmişlerdi ama biz bir kez daha yeni başkana bunu ilettik. Kendileri de bu konuyu irdeleyeceklerini, çalışacaklarını ve gözden geçirme süreci var bu yaptırımların, 1 yıl sonra olması gerek. Önce onu 6 aya çekmeyi, biz çok ısrar edince belki ilk çeyrekte de belki bir daha gözden geçiririz." dedi.

"Biz bir taraftan demir çelik üreticilerinin uluslararası platformlarda bütün haklarını savunmaya devam edeceğiz ve uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan haklarımızı da her seviyede bugüne kadar kullandık. Bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz." diyen Bakan Pekcan, bir sektörü desteklerken diğer sektörlere de zarar vermemeleri gerektiğini bildirdi.

Türkiye ekonomisine de bir bütün olarak bakıp, bütün paydaşlarla görüşerek ortak karar vermeye çalıştıklarına değinen Pekcan, "Amacımız ticaretin kesintisiz devam etmesi ve sektörlerimizin haklarının her platformda korunması. Bu doğrultuda da gerekli adımları atmaktan bugüne kadar kaçınmadık, bundan sonra da kaçınmayacağız ama bütün sektör masanın etrafında toplanarak, bütün paydaşların en az etkileneceği ya da etkilenmeyeceği bir çözüm üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye ekonomisine bir bütün olarak bakıp, bütün paydaşlarla görüşerek ortak karar vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, amaçlarının ticaretin kesintisiz devam etmesi ve sektörlerin haklarının her platformda korunması olduğunu kaydetti.

"2020 yılı daha rahat bir yıl olacak"

Pekcan, 2019 yılında küresel ticaret tahminlerinin yüzde 4 olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü tarafından daha sonra yüzde 1,2'lere revize edildiğini belirterek, "Buna rağmen Türkiye'nin ihracatta başarılı bir yılı oldu. Eylül sonu itibarıyla açıklanan Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, dünyada ihracatı ithalatı kayıt altına alınan, en çok ihracatçı olan ülkeler arasında ilk 50 ülkenin ihracatı yüzde 2,6 azaldı. Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin ihracatı yüzde 2,56 arttı. Bu rakamla dünyada ihracat artışı sıralamasında 7. sırada Türkiye. Yüzde olarak çok büyük bir rakam olmasa da küresel ticaretteki küçülmeye rağmen pozitif artış göstermesi bizi dünyada 7. sıraya taşıdı. Artı dolar bazında değer artışı sıralamasında da 5. sıradayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ihracatını ve büyümesini rakamlarla anlatan Pekcan, "Tabii bunlar ihracatçıların, sizlerin başarılı ve özverili çalışmaları sayesinde oldu. İnşallah 2020 yılının, gerek küresel ekonomide daha rahat bir yıl olacağını ve Türkiye için de daha başarılı bir yıl olacağını öngörüyoruz." dedi.

Zonguldak lojistikte önemli potansiyel barındırıyor

Pekcan, Zonguldak'ın lojistik potansiyeline değinerek, kentin çok önemli bir potansiyel barındırdığını ve Bakanlık olarak bu potansiyeli ön plana çıkarmakta kararlı olduklarını anlattı.

İhracatta lojistik haritası üzerinde çalıştıklarına vurgu yapan Pekcan, "Memnuniyetle burada Zonguldak'la iş birliği yapıp, ön plana çıkarmak isteriz. Zonguldak bu alanda çok önemli bir rol üstlenebilir. Özellikle Karadeniz'e komşu ve çevre ülkelerin ticaretinde ciddi artış sağlayabiliriz. Biliyorsunuz Rusya'da Gelencik limanını tamirata aldılar. Bizim çıkışlarımız da biraz sıkıntı var. Ro-Ro seferlerin artırılmasıyla biz de gerek Rusya ile gerek Ukrayna ile gerekli görüşmeleri yaparız. Bu projelere beraber adım atabiliriz." ifadesini kullandı.

(AA)

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