Ticaret Bakanı Pekcan: 2019'da 3 milyar 107 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak ticari eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılında gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gümrükleri en son teknoloji ve en modern uygulamalarla donatmak üzere çalışmaları sürdürdüklerini belirten Pekcan, Gümrük Muhafaza Komuta Kontrol Merkezi'nde kara, hava ve deniz ticaret akışını 7 gün 24 saat takip ettiklerini söyledi.

Pekcan, burada, gümrük kapı ve limanlarından anlık görüntüler alabildiklerini, Türkiye hava sahasını kullanan ticari uçakları, denizlerdeki gemileri takip edebildiklerini, transit yükü taşıyan riskli gördükleri araçları uydu üzerinden izleyebildiklerini, x-ray tarama görüntülerinin ikincil analizini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Pekcan, araç ve konteyner tarama sistemlerinin ithal edildiğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile geliştirdikleri Milli Tarama Sistemi (MİLTAR) Projesi ile bu sistemlerin Türkiye'de üretileceğini, 2021 yılında da bu ekipmanları devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Böylece Türkiye'nin bu ekipmanları üreten sayılı ülkeler arasına gireceğine işaret eden Pekcan, sistemlerin ihracatının da gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

MİLTAR'ı destekler nitelikteki bir diğer projenin TÜBİTAK ile birlikte gerçekleştirdikleri Tarama Ağı Projesi olduğuna dikkati çeken Pekcan, ileri teknolojili bu ağa yapay zeka da dahil edilerek, ileri analiz yöntemleri uygulanacağını anlattı.

Yolcuların fiziki olarak aranmasına gerek kalmadan üstlerindeki yabancı maddeleri Yolcu Görüntüleme Sistemi ile kolayca tespit edebildiklerini anlatan Pekcan, yoğun gümrük kapılarında hali hazırda bu sistemin kullanıldığını söyledi.

Pekcan, Veri Yönetimi ve Hedefleme Yazılımı Projesi ile "büyük veri havuzunda" verilerin analizini yapay zeka yöntemiyle yaparak, organize kaçakçılık risklerini önceden tahmin edebileceklerini bildirdi.

Analizler hızlandı



Yeni Nesil Araç Takip Sisteminin Kurulması Projesi ile de transit taşıtların takibinin yapılabildiğini vurgulayan Pekcan, bu kapsamda 2 bin 500 yeni mobil ünite temin ettiklerini aktardı.

Pekcan, Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvarı'nı kurduklarını, uyuşturucu ve yasal olmayan madde analizlerini çok hızlı şekilde gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi'nde narkotik, asayiş, çay-tütün, silah-mühimmat-patlayıcı ve nakit olmak üzere 5 farklı branşta 189 dedektör köpek bulunduğu bilgisini verdi.

Son 5 yılda teknolojiye 410 milyon liralık yatırım



Ticaret Bakanlığı olarak son 5 yılda teknolojiye 410 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu yıl 125 milyon yolcu, 6,5 milyon konteyner, 700 bin uçak, 80 bin gemi ve 4 milyon nakliye aracı dahil toplamda 9 milyon aracı işleme tabi tuttuk. Bu işlemleri, 2 bini adli kolluk kuvveti olmak üzere 5 bin 700 Gümrük Muhafaza personeliyle yapıyoruz. 2019 yılı başından bu yana 5 bin 411 olayda 1 milyar 45 milyon lira değerinde uyuşturucu ve 2 milyar 62 milyon lira değerinde ticari eşya olmak üzere, toplam 3 milyar 107 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. 2019 yıl sonu itibarıyla 8,7 ton uyuşturucu, 17 bin ton kaçak akaryakıt, 17,4 milyon paket kaçak sigara ele geçirdik. Kaçak sigara kullanımı, dünyada yüzde 10 ve Avrupa'da yüzde 8,7 seviyesinde olmasına karşın Türkiye'de bunun yüzde 2,2'ye düştüğünü memnuniyetle gördük."

Pekcan, kaçak sigara üretiminde kullanılan 110 milyon makaron ile 140 bin adet elektronik sigara yakalaması da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türkiye karasularındaki gemiler yakın takipte



Sunumunun ardından Komuta Kontrol Merkezi'ndeki ekranlar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Pekcan, ekranlardan, karasularında birbirine 50 metreye kadar yaklaşan gemileri dikkate aldıklarını söyledi.

Pekcan, açık denizde bazen gemiden gemiye aktarma yapılabildiğini, bu gemilerin de takiplerinde olduğunu bildirdi.

Liman ve kara kapılarının 24 saat görüntülerinin alındığını vurgulayan Pekcan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

(AA)