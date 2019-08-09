Tıbbı cihaz sektörüne 1 milyar liralık ödeme

Tıbbı cihaz sektörünün kamu hastanelerinde tahakkuk eden 1 milyar liralık alacağının ödemesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla bugün yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, tıbbi cihaz sektörü temsilcileri, Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) girişimleriyle dün ATO'da Bakan Albayrak ile bir araya geldi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tıbbi cihaz sektörünün hastanelerde tahakkuk eden alacaklarının ödenmemesi nedeniyle yaşanan sorunların aşıldığını belirterek, sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açabilecek böylesine önemli bir konunun çözüme kavuşmuş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın ATO'ya yaptığı ziyarette konunun gündeme geldiğini anlatan Baran, "İstişare toplantısında aktardığımız tıbbi cihaz sektöründeki ödeme konusu Bakanımızın talimatıyla çözüme kavuştu, kendisine teşekkür ederiz. Ödemelerin bayram öncesinde yapılmaya başlamasını memnuniyetle karşıladık." dedi.

Baran, Bakan Albayrak'ın iş dünyasının sesine kulak vermesinin, yerli üretimin gelişmesine verdiği desteğin en önemli göstergesi olduğunu dile getirdi.

"Bu çabalar sektörü millileşme yolunda daha ileriye götürecek"



Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER) Başkanı Erkin Delikanlı da tıbbı cihaz sektörünün uzun zamandır beklediği tahsilatın ATO ile TOBB'un girişimleri ve Bakan Albayrak'ın talimatıyla gerçekleşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Bugün itibarıyla kasım ayının son 15 günü ve aralık ayı için 1 milyar liralık ödeme yapıldı. Bayram sonrası ocak-haziran dönemi ödemelerinin periyodik yapılması sözünü de Sayın Bakanımızdan aldık. Kendisine çok teşekkür ediyoruz." diyen Delikanlı, şunları kaydetti:

"Bu kıymetli destek sayesinde millileşmenin önü açılacak. Sektörde sermaye olmadığı durumda global güçlü firmaların önü açılıyor. 11. Kalkınma Planı'nda sektörümüz de yer alıyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyeti olması tıbbı cihaza verdiği önemi ortaya koydu. Sayın Bakanımız da bu süreci iyi yönettiler ve yerlileşme çabamızı gördüler. Ocak-haziran dönemi için de bayramdan sonra düzenli yapılacak olan 6 milyar liralık ödemenin sözünü aldık. Bu kıymetli çabalar kritik bir sektörü millileşme yolunda daha ileriye götürecek. Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Berat Albayrak'a, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Gürsel Baran'a çok teşekkür ediyoruz."

Delikanlı, sektörde sermaye sorunu yaşanmadığı takdirde global sermaye tekelinin ortadan kalkmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

(AA)