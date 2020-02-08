THY artık Vancouver'e de uçacak

Türk Hava Yolları’nın (THY), Kanada’daki üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferleri 9 Haziran 2020’de başlıyor.

THY’nin Montreal ve Toronto uçuşlarına ilaveten başlayacağı İstanbul-Vancouver seferleri, Boeing 787-9 tipi yolcu uçakları ile yapılacak. THY Vancouver seferleri haftada 3 sefer ve aktarmasız olarak gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, bu gelişmenin Türk makamları ile THY yetkililerinin bir süredir sarf edilen yoğun çabalarının bir ürünü olduğunu, Türkiye ve Kanada arasındaki ekonomik, ticari ve insani ilişkilerin ivmelenmesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Büyükelçi Uras, Vancouver seferlerinin Çin’de ortaya çıkan yeni tür koronavirüs salgının havacılık sektörünü dünya genelinde olumsuz etkilediği bir döneme rast gelmesinin kararı daha da önemli hale getirdiğini vurguladı.

Kanada’nın önemli ticaret merkezlerinden olan ve ülkenin zengin doğal kaynak rezervlerinin bulunduğu bölgelere yakın mesafede yer alan Vancouver’ın, birçok uluslararası firmanın merkezine ev sahipliği yapan ABD’nin Seattle şehrine yakınlığına da dikkati çeken Büyükelçi Uras, "Dünya çapında itibar sahibi lider bir hava yolu şirketi olan THY’nin Vancouver seferlerini başlatmasıyla birlikte, ekonomik açıdan kalkınmış geniş bir havzanın daha ülkemize, dolayısıyla yeni İstanbul Havalimanı üzerinden geniş bir coğrafyaya bağlanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da, ülkemize gidişleri bu sefer sayesinde daha kolay ve rahat hale gelecektir’’ dedi.



AA