THY'nin üçüncü 'rüya uçağı' İstanbul'da

Türk Hava Yolları'nın (THY), "rüya uçak" diye tabir edilen B787-9 Dreamliner tipi üçüncü uçağı İstanbul'a geldi.

THY'nin, teslimi için 2017'de Boeing ile görüşmelere başladığı ve geçen yıl 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere anlaştığı 30 B787-9 Dreamliner siparişinin üçüncü bugün filoya katıldı. Park pozisyonuna çekilen uçakta, Gümrük Muhafaza ekipleri inceleme yapıldı.

Üçüncüsü teslim alınan Boeing 787-9 Dreamliner ile THY'nin uçak sayısı da 340'a ulaştı.

İşlemlerinin tamamlamasının ardından uçağın yakın zamanda tarifeli seferlerine başlaması planlanıyor.

(AA)