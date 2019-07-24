THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
THY, filosuna katılan "B787-9" Dreamliner tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk Hava Yolları (THY), filosuna katılan "B787-9 Dreamliner" tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı.
THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi.
Paylaşımda, "Sizi #Rüyagibi bir yolculuğa çıkaracak uçağımızı daha yakından tanıyın. #TürkHavaYolları #Dreamliner" ifadeleriyle uçağın montaj ve boyama çalışmalarına ait videoya yer verildi.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- THY'nin 'rüya uçak' tanıtım videosu
- İzmir'de taksilere kamera zorunluluğu mahkeme kararı ile iptal edildi
- Bakan Selçuk: Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz
- Havalimanlarındaki atıl uçaklar yeni sahiplerini bekliyor
- Kurbanlıklar görücüye çıktı! Kurbanlık fiyatları ne kadar?