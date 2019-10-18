THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün...

  • Bist 100
    98365.7
  • Dolar
    5,7857
  • Euro
    6,4409
  • Altın
    281,4870
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Fenerbahçe'nin Kolarov'a yapacağı teklif ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Kolarov'a yapacağı teklif ortaya çıktı
Yunan basını anlaşmayı böyle gördü: Ankara istediğini aldı Yunan basını anlaşmayı böyle gördü: Ankara istediğini aldı
AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt adımları sizlerle AÖF ikinci üniversite kayıt nasıl yapılır? AÖF ikinci üniversite kayıt adımları sizlerle
İspanyol devi Radamel Falcao'yu istiyor İspanyol devi Radamel Falcao'yu istiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapıyor: Kültür ve Turizm Bakanlığı alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Stoke City cephesinden Ndiaye açıklaması geldi Stoke City cephesinden Ndiaye açıklaması geldi
Adem Büyük ünlü gazeteciyi mahkemeye verdi Adem Büyük ünlü gazeteciyi mahkemeye verdi
Ara Güler vefatının birinci yılında anıldı Ara Güler vefatının birinci yılında anıldı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul’a gelen turistin İstanbul nüfusunu geçmesini bekliyoruz İTO Başkanı Şekib Avdagiç: İstanbul’a gelen turistin İstanbul nüfusunu geçmesini bekliyoruz
İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu İzmir'de görenleri şoke eden olay! Köpek balığı karaya vurdu
EYT son gelişmeleri neler? EYT son dakika bugün 2019 gelişmeleri haberimizde EYT son gelişmeleri neler? EYT son dakika bugün 2019 gelişmeleri haberimizde
Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor
Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor Türkiye-ABD anlaşması sonrası Türkiye 2018 yılındaki bu görüntüleri konuşuyor
Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu Meksika'da inanılmaz görüntüler! Baronun oğlu yakalandı, sokaklar ceset doldu
Teröristlerden kurtulan Tel Abyadlılar: Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var Teröristlerden kurtulan Tel Abyadlılar: Türk ordusunun başımızın üstünde yeri var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 10 pilot ilde 10 BİLSEM seçtik
Daum'dan asker selamına tepki gösteren Almanlara tokat gibi yanıt Daum'dan asker selamına tepki gösteren Almanlara tokat gibi yanıt
Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı Köprü altındaki yangın Marmaray seferlerini aksattı
İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi İstanbul Valiliği: 34 bin 397 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi
Çankırı'da otobüs devrildi: Yaralılar var Çankırı'da otobüs devrildi: Yaralılar var
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'ye transfer izni yok Fenerbahçe'den Vedat Muriqi'ye transfer izni yok
THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün... THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün...
BİM'e bugün hangi ürünler geldi? 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu BİM'e bugün hangi ürünler geldi? 18 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ekim 2019 Cuma 10:00:41 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 10:01:48

THY'nin rekor kıran ilanına başvuru için son gün...

Türk Hava Yolları'nın(THY), yoğun talep gören 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına başvurular bugün saat 12:00'da sona eriyor. THY, ilanın bugün yayından kaldırılacağını duyururken, ilana beklentinin üzerinde rekor başvuru yapıldı.

İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, THY'nin sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek.

2 aylık eğitimden sonra uçmaya başlayacaklar

Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak. Evrak ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan başvuruları kabul edilen adaylar yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra uçuşlara başlayacak.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özellikler şöyle sıralanmıştı;

Aranılan genel koşullar;

-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

-Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Başvuru sahiplerinde aranılacak başlıca özelliklere;

-Güler yüzlü,

-İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise;

-160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.'nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

-Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri "İşe Giriş Muayenesi" sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

-Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

-Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları'nın resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirilecekler.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;

-·Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

-THY A.O. İngilizce Sınavı

- Mülakat Süreçleri

-Evrak Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Boy-Kilo Ölçümü

-Dövme ve Yara izi Kontrolü

-(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

-Kurul Mülakatı

-Psikolog Görüşmesi

- Grup Değerlendirme Çalışması

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik) (FOTOĞRAFLI)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ