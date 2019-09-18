18 Eylül 2019 Çarşamba 14:51:01 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:51:38
THY'den Çin'in Xian kentine sefer
Türk Hava Yolları Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlattı.
Türk Hava Yolları (THY) Anonim Ortaklığınca, Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatıldığı duyuruldu.
THY'nin yeni hat açılışına ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "Ortaklığımızca, pazar koşullarına bağlı olarak Çin'in Xian kentine tarifeli seferler başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
(AA)
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