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06 Mart 2020 Cuma 11:59:35 | Son Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:01:07

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... 2019 yılı genel değerlendirme toplantısında konuşan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2019 yılında 876 milyon dolar esas faaliyet karı elde etme başarısını göstermiştir. Vergi sonrası net karımız bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artarak 788 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir" dedi. Öte yandan , "Virüs konusunda farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'ye virüsün bulaşmaması için önemli adımlar attık. Riski minimize etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

THY'nin 2019 genel değerlendirme toplantısı Yeşilköy'deki THY Genel Müdürlük Binası'nda yapıldı.

Toplantıya THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdülkerim Çay, THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, THY Kurumsal Gelişim ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Serdar Yakut, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, THY Bölgesel Uçuşlar Başkanı Şamil Karakaş, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün katıldı. Toplantıda konuşan Aycı, 2019 yılına ilişkin verileri paylaştı.

"THY, 2019 YILINI 788 MİLYON DOLAR NET KAR İLE TAMAMLADI"

2019 yılına ilişkin sayısal verileri paylaşan THY Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları 2019 yılını zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu, Airbus NEO uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ile İstanbul Havalimanı'na taşınmasının etkilerine rağmen 2019 yılında 876 milyon dolar esas faaliyet karı elde etme başarısını göstermiştir. Vergi sonrası net karımız bir önceki yıla göre yüzde 4.6 artarak 788 milyon dolar olarak gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıldan da daha iyi bir net kar seviyesine ulaşarak yüzde buna rağmen bu artışı sağlayarak bu karı elde etmemiz sanırım Türk Hava Yolları'nın nasıl başarılı bir yılı daha geride bıraktığını yaşanan tüm kritik gelişmelere, bölgesel ve küresel krizlere rağmen nasıl güçlü bir biçimde yola devam edişinin bir ifadesidir diye düşünüyorum. 2019 yılında yolcu gelirleri de geçen yıla göre yüzde 2.3 atarak 11.2 milyar dolara ulaşmıştır. Kargo gelirlerimizi yüzde 2.5 artarak 1.7 milyara ulaşmıştır. Toplam gelirlerimizde ise yüzde 2.9 bir atış sağlayarak 13.2 milyon dolara ulaştık. 2019 yılında 74,3 milyon yolcu taşımayı başardık. MAX uçakları ve Airbus'tan temin edilen NEO uçakların gelişlerinde karşılaşılan gecikmelerden kaynaklı sefer iptallerine rağmen dış hat yolcu sayımız ise 2019 yılında 2018'e göre yüzde 3,8 artarak 44 milyon olarak gerçekleşti" dedi.

"KORONAVİRÜS" AÇIKLAMASI

Öte yandan , "Virüs konusunda farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'ye virüsün bulaşmaması için önemli adımlar attık. Riski minimize etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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