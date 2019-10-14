14 Ekim 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:12:08
THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü
Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi, gökyüzünün lideri THY tarafından havada büyük başarıyla uygulandı.
Son bir yılda, 100 ton atığı dönüştüren THY, kurumsal anlamda atık dönüşümünün lideri oldu. Tüm iştirakleriyle gökyüzünde yakıttan, yemeğe, atık yağdan oyuncağa kadar hemen her şeyi dönüştüren dev şirket, yürüttüğü atık dönüştürme çalışmalarıyla uluslararası havayolu şirketleri arasında birinci sırada yer alıyor.
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