THY bir yılda 100 ton atığı dönüştürdü

Son bir yılda, 100 ton atığı dönüştüren THY, kurumsal anlamda atık dönüşümünün lideri oldu. Tüm iştirakleriyle gökyüzünde yakıttan, yemeğe, atık yağdan oyuncağa kadar hemen her şeyi dönüştüren dev şirket, yürüttüğü atık dönüştürme çalışmalarıyla uluslararası havayolu şirketleri arasında birinci sırada yer alıyor.