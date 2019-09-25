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25 Eylül 2019 Çarşamba 20:45:38 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:50:48

Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin

İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, "Hükümet, yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı." dedi. Ayrıca İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'de bulunan 40 bin civarında İngiliz turistin büyük bölümünün ülkesine döndüğü bildirildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Thomas Cook yolcularının evlerine dönüş operasyonu için yaklaşık 100 milyon sterlin harcandığını belirterek, "Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız." dedi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Shapps, dünyanın en büyük turizm operatörlerinden olan Thomas Cook'un 45 bin yolcusunun bugünün sonunda İngiltere'ye dönmüş olmasının beklendiğini söyledi.

Shapps, İngiliz hükümetinin yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını belirterek, "Bu maliyetin bir kısmını kredi kartları ve seyahat sigortaları yoluyla geri tahsil etme yollarına bakacağız." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin iflas kurallarının Almanya'dakinden farklı olduğunu vurgulayan Shapps, "Alman iflas kuralları, kayyumun yönetime geçerek uçakların kullanılmasına, alıcıların bu süreçte başvuru yapmasına izin veriyor. Bizim iflas kurallarımız buna izin vermiyor." diye konuştu.

Shapps, Thomas Cook'un iflasının ardından İngiltere'de yeni düzenlemelerin yapılarak ileride şirketlerin iflas sürecinin daha iyi yönetilmesinin gerektiğini kaydetti.

OTELLERE BORÇ, 338 MİLYON STERLİN

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) Başkanı Dame Deirdre Hutton ise BBC Radyo 4'e verdiği röportajda, Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtti.

Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "İşlerin kötüye gittiği zamanlarda direktörlerin, yönetim kurulunda olanların kendilerine büyük meblağlarda ödeme yapmasının doğru olup olmadığı konusunda sorularım var." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome ise dün, şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

HÜKÜMET SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hafta başında ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

İNGİLİZ TURİSTLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ ÜLKESİNE DÖNDÜ

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Türkiye'de bulunan 40 bin civarında İngiliz turistin büyük bölümünün ülkesine döndüğü bildirildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Thomas Cook'un iflasına ilişkin, "Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor." dedi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen İngiliz turistler ülkelerine gönderilmeye devam ediyor.

Antalya Valiliğince İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasına ilişkin mağduriyetlerin yaşanmaması için Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında oluşturan kriz masası çalışmalarını sürdürüyor. Havalimanında alınan tedbirler kapsamında, tatilini tamamlayan İngiliz turistler güvenli şekilde ülkelerine dönüyor.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 178 yıllık geçmişe sahip şirketin iflas etmesinin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Türkiye'ye yılda 2,5 milyon İngiliz turist geldiğini ve bunun büyük bölümünün Thomas Cook aracılığıyla tatil yaptıklarını aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Turizm sezonu çok iyi gidiyordu, sayılar çok iyiydi. Dünya devi Thomas Cook iflasını verdi. Türkiye'de 40 bin civarında İngiliz turist vardı, büyük bölümü döndü. Geri kalanı bugün, yarın gidecektir. İngiliz turistler hiçbir şekilde mağdur olmadı, güvenli bir şekilde 72 saattir ülkelerine dönüyor. Thomas Cook'ın iflasının etkileri, 1,5 ay sonra düzenlenecek fuarda daha net belli olacaktır. Sadece Türkiye ile alakalı bir durum değil, Thomas Cook dünya markasıydı."

İNGİLİZ TURİSTLER ÇİÇEKLERLE UĞURLANDI

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için İngiliz Sivil Havacılık Kurumunca görevlendirilen uçaklar Dalaman Havalimanı'na geldi.

İngiliz turistler nedeniyle yoğunluk oluşan Dalaman Havalimanında, yolcular sivil havacılık bölümüne yönlendirildi.

Burada İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi. Pasaport işlemleri tamamlananlar ise tahsis edilen uçaklara yönlendirildi.

Turistler için havalimanında "Evinizden güle güle gidin. Yine bekleriz" yazısı asıldı ve turistlere Fethiye Turizm Konseyi ve TURSAB Fethiye Şubesi görevlilerince çiçek verildi.

Görevlilerin çiçeklerle uğurladığı İngiliz turistler ise Türkiye ve Muğla'yı çok sevdiklerini seneye tatil için yine geleceklerini ifade etti.

AA

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