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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:08:00 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:35:43

Tezgahta 40 lira, restoranda 500

Edirne’de, balık pazarına getirilen canlı ıstakozlar ilgi gördü. Kilosu 40 liradan satılan ıstakozlara özellikle komşu ülkelerden alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistler ilgi gösterdi.

Edirne’nin Balıkpazarı Caddesi’nde bulunan balıkçı tezgahlarında balık fiyatları düşmüyor. Hamsi fiyatını 25 lirada sabitlerken, Balıkpazarına getirilen canlı ıstakozlar, ilgi gördü. Kilosu 40 liradan satılan ıstakozlara özellikle Bulgar ve Yunan vatandaşlar ilgi gösterdi.

Restoran fiyatları dudak uçuklatıyor

Edirne’de Balıkpazarı’nda satışa sunulan canlı ıstakoz, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Restoranlarda fiyatı dudak uçuklatan ıstakoz, balık pazarında kilosu 40 liradan satılınca vatandaşı şaşırttı.

Balıkpazarı esnaflarından Feridun Biztiren, restoranlarda 500 liradan satılan ıstakozun kilosunu 40 liradan sattıklarını söyleyerek, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Biztiren, balık fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadığını, Hamsi’nin kilosunun 25 lirada sabitlendiğini kaydetti.

İHA

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