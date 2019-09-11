TEV ve TBB arasındaki işbirliğiyle öğrencilere burs yardım kampanyası: Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz

TBB ve Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), hukukçuların eğitimi, toplumun geleceği ve öğrencilere burs için yardım kampanyası başlatılması adı altında bir işbirliği yaptı. Bu kapsamda Taksim’de bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya TBB Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, eğitim gönülleri, avukatlar ve kurumların temsilcileri katıldı.

Programda bir konuşma yapan TBB Başkanı Feyzioğlu, “TBB ile TEV’in ortak bir özelliği var. Biz iş ve çözüm odaklıyız. Sloganlar ve ideolojiler bizim işimiz değildir. TBB’nin eğer ideoloji derseniz tek bir taraf var hukuk ve hukukun üstünlüğüdür. Kilitlendiğimiz şey 82 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir” dedi.

“Adliyede adaleti tecelli ettirecek kişi olmalıdır”

Feyzioğlu Türkiye'de adalete ilişkin sorunlar olduğunun inkar edilemez olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımız adliye binasından adalet bekliyor, hastaneden de sağlık bekliyor. Ancak biz adliyede binasından adalet bekleyeni şu an doğal olarak kucaklamak ve sorununa çözüm üretmek zorundayız. 2 büyük kurum hedefe kilitlenmiştir. Adliye binalarını ne kadar lüks yaparsak yapalım, içine adaleti tecelli ettirecek en iyi eğitimi almış hukukçuları yerleştiremezsek, amaca ulaşamayız” şeklinde konuştu.

“Gel vatanına milletine hizmet et diyeceğiz, yapacağımız budur”

Hukukçuların kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini savunan Feyzioğlu, “Hukukçu kalitesini yükseltemediğimiz taktirde, dünyanın en iyi sistemini anayasanın değişmez maddesi haline getirsek dahi aynı sorun artarak devam edecek. Demek ki iş yapmak zorundayız, slogan değil iş üretmek, çözüm bulmak zorundayız ve de takipçisi olmak zorundayız. Oturulan yerden konuşmak ama ve fakatlarla mazeret bulmak kolaydır. İşte biz bu birliktelikle Anadolu'nun her yerinde vatana hizmet etmek isteyen, adalet dağıtmak isteyen ancak içine doğduğu ailenin maddi durumu sebebiyle birisi bir hayır sever sosyal devlet el uzatmadığı taktirde hayallerini gerçekleştirmeyecek olanlara 'gel hayalini gerçekleştir' diyeceğiz. 'Gel vatanına milletine hizmet et' diyeceğiz. Yapacağımız budur ve bundan daha ulvi bir amaç göremiyorum” ifadelerini kullandı.

"Gerideki başarımız, burada çok başarılı olacağımızın en önemli göstergesidir”

Feyvizoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin her yerinde nice Einstein’ler var, nice Beethoven’lar var, nice atom mühendisleri var ama belki de ayakkabı boyacılığı yapıyorlar. Belki de pazarda hamallık yapıyor, salatalık satmak zorunda kalıyor. Bunlar da kutsal ama potansiyeli Türkiyeyi aydınlatacak ve geleceği taşıyacak o potansiyeli TEV sayesinde hayata geçireceğiz. Bizim için TEV ile yaptığımız işbirliği çok kutsaldır. Soma’da sonuçlarını aldık, şimdi daha heyecanlı ve milletimiz adına hırslı bu projeye giriyoruz. Gerideki başarımız, burada çok başarılı olacağımızın en önemli göstergesidir” diye konuştu.

Programın ardından TEV ve TBB üyeleri hatıra fotoğrafı çekildi.

(İHA)