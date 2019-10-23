Tescilli 'Şebin cevizi'nde yüksek rekolte

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizi, geçmiş yıllara kıyasla bu sene elde edilen yüksek verimle üreticisinin yüzünü güldürdü.

İnce kabuğu ve aromasıyla diğer cevizlerden ayrılan Şebin cevizine talep, önceki yıllarda verimin düşük olması nedeniyle karşılanamıyordu. Son 4 yıldır olumsuz hava koşulları nedeniyle 100 tona kadar düşen rekolte bu yıl 600 tonu aştı.

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şebin cevizinin kabuk inceliği ve iç kısmın kabuktan ayrılması özelliğiyle diğer cevizlerden farklı olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 50 bin ceviz ağacı bulunduğunu belirten Arslan, bir süre önce başlanılan hasat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

"Rakımı yüksek köylerde son hasatlar yapılıyor." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Son 4 yıldır kış mevsiminin olumsuz geçmesi nedeniyle rekolte çok düşüktü. Geçtiğimiz yıllarda 100-200 ton civarlarında olan rekolte bu yıl 600-700 ton civarında. İnşallah ilerleyen yıllarda daha da çoğalacak."

Yüksek rekoltenin üreticiyi sevindirdiğini dile getiren Arslan, "Tabii arz talep meselesi var, üretici bu yıl memnun ama fiyatlar düştü. Fiyat 35-40 liradan 25 liraya kadar geriledi." diye konuştu.

"Pestil, köme üreten işletmeler kullanıyor"



Arslan, cevizin ilçe ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "İlçemize ceviz üretiminden 15-20 milyon lira girdi sağlanıyor. Bu da çoğunluğu hayvancılıkla geçinen vatandaşlar için önemli bir miktar. İç piyasada pestil, köme üreten işletmeler kullanıyor, il dışında da baklavacılar tercih ediyor. 600 ton değil 6 bin ton olsa yine tüketilir, Şebin cevizine talep var." dedi.

Ceviz üretiminin artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Arslan, "Fidanlık bölgemiz var, şu anda yaklaşık 10 bin civarında fidan yetiştiriliyor. Ceviz ormanları kurulmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Evcili köyünde ceviz yetiştiren Şeref Uslu da "Geçen yıllarda kendi ailemin tüketimi kadar dahi ceviz yetişmedi. Bu sene hava şartları iyi gitti. Bu yıl 25-30 liradan satılıyor, şehir dışına da gönderiyoruz. Allah'a şükür bu yıl ceviz iyi." diye konuştu.

(AA)