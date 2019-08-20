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20 Ağustos 2019 Salı 12:09:21 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:10:37

Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü

Denizli'de coğrafi işaret belgeli Kale biberinde yüksek rekolte üreticisini memnun etti.

Denizli'nin Kale ilçesinde coğrafi işaret belgeli Kale biberinde hasadın olumlu hava koşullarının da etkisiyle verimli geçmesi, üreticinin yüzünü güldürüyor. 

Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle 600 dekar alanda 2 bin ton biber hasadı yapan üretici, bu yıl ise 3 bin ton rekolte bekliyor.

Haftada 3-4 kez hasat yapan üreticiler tarlada biberi 2-3 liradan, pazarsa ise 3-4 liradan satışa sunuyor.

Festivalli tanıtım

Türkiye'nin üç tescilli biberinden biri olan Kale biberine yeni pazarlar bulmak ve ürünün dışa açılımını sağlamak isteyen yerel yönetim, üretici ve tüccar, ürünün tanıtımını festivaller aracılığıyla yapmaya çalışıyor.

Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl biber üretiminin geçen yıllara göre belirli bir artış gösterdiğini söyledi.

Biberin pazardaki fiyatının da üreticiyi memnun ettiğini belirten Sağınç biberin tanıtımı için çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Demirciler Mahalle Muhtarı Süleyman Karauzun, C vitamini bakımından zengin bir ürün olan Kale biberinin mahallelerinde daha çok yetiştirildiğini belirterek, "İç ve dış pazar istiyoruz. Pazar aramamız lazım. Kale biberini genellikle Aydın, Muğla ve Denizli'ye pazarlıyoruz. Türkiye'nin her yerine biber göndeririz. Mahalle nüfusumuzun yüzde sekseni bibercidir." dedi.

"Çocuklarımız gibi bakıyoruz"

Biber üreticisi Emrah Müşöl, bu yıl 12 dekar alandan 40 ton civarında bir rekolte beklediğini ve Ege Bölgesi'ndeki müşterilerine satış gerçekleştirdiğini söyledi.

Üretici Gülcan Mazak da "Tarladaki biberlerimize çocuklarımız gibi bakıyoruz. Çok şükür bu yıl istediğimiz fiyata satışları gerçekleştiriyoruz. Biber kaliteli olunca müşterisi de çok oluyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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