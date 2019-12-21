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21 Aralık 2019 Cumartesi 12:29:33 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:30:28

Termal turizmin merkezi Afyonkarahisar yılbaşı tatilinde de dolacak

Yeni yıla sayılı günler kala Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Yeni yıla sayılı günler kala Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

Tatilciler, zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, 42 derecedeki termal havuzlardan yaz kış yararlanabiliyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor hem de tedavi oluyor.

Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kentte yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

Kongre turizmi ile de öne çıkmaya başlayan Afyonkarahisar, tarihi ve doğal güzellikleri ile yöresel lezzetleriyle de kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alıyor.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte toplam 26 bin yatak kapasitesi olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin en fazla 5 yıldızlı otel olan bölgelerinden olduğunu kaydeden Gümüşhan, "Tüm otellerimiz 12 ay boyunca ortalama yüzde 70 dolulukla çalışmakta. Bu da gösteriyor ki her geçen yıl Afyonkarahisar'a ilgi artmakta." dedi.

"2020'de Afyonkarahisar'a ilgi daha da artacaktır"

Ali Gümüşhan, 2023'e kadar yatak sayısını 30 bine çıkartmayı hedeflediklerini dile getirerek, kente gelen misafir sayısının yıllık ortalama 1 milyonu aştığını ifade etti.

Şehre birçok ülkeden turist geldiğini belirten Gümüşhan, şunları söyledi:

"Orta Doğu ülkelerinden ve Rusya'dan misafirlerimiz geldi. Afyonkarahisar gastronomi dalında ve tarih termal kentler birliği bakımından 2 ağa girdi. Afyonkarahisar'ın hem yurt içinde, hem yurt dışında popülaritesi artmakta. İnşallah 2020, 2021 yıllarında Afyonkarahisar'a ilgi daha da artacaktır. Kasım ayında ara tatilde bile otellerimiz yüzde 100 doluydu. Ayın sonunda da yeni yıl olduğu için rezervasyonlarımız başladı. Şu anda otellerimizde doluluk yüzde 80 civarında. Önümüzde 15 gün sonra sanıyorum otellerdeki doluluk yüzde 100'e ulaşacaktır."

Yenil yılda otellerde birçok etkinliğin olduğunu ifade eden Ali Gümüşhan, "Her otelde sanatçılar sahne alacak. Çocuklar için de değişik animasyonlarımız olacak." diye konuştu.

(AA)

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