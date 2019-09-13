13 Eylül 2019 Cuma 10:06:39 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 10:08:11
Temmuz ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi temmuz ayında aylık bazda yüzde 4,3 artaraken yıllık bazda yüzde 1,2 geriledi.
Cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermiştir" denildi.
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