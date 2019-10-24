Temeli yarın atılıyor! Nükleerde 2 bin kat değer sağlayacak

  • Bist 100
    100968
  • Dolar
    5,7505
  • Euro
    6,4043
  • Altın
    275,3840
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı 7. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başladı
Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi Younes Belhanda, Galatasaray taraftarından özür diledi
Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor Rusya ile güvenli bölge mutabakatı... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenliyor
Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Trump'ın teşekkür ettiği teröristbaşı Mazlum Kobani (Şahin Cilo) ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı!
Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret! Emre Belözoğlu'ndan 'Dinlen' çağrısına ret!
Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme Baraj inşası kamulaştırmaları için yeni düzenleme
'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür' 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyasına yoğun ilgiye 'teşekkür'
Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti Kamuya ilk kez atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği değişti
Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek Şaban Kalesi' tabiat parkı olarak turizme hizmet edecek
Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak Osmanlıca arşiv belgeleri tek çatı altında toplanacak
Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik Anzer Yaylası'nda kaçak binaların yıkımında gerginlik
EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım EGM Yönetim Kurulu Başkanı Kuruca: BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım
Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki? Son reklam filmiyle Türkiye'yi ve kadınlarımızı aşağılamaya çalışan Orkid'i kullanmasak ne kaybederiz ki?
CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı CHP eski Milletvekili Erdal Aksünger'in "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" açıklamasına CHP'liler sessiz kaldı
Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız Mehmet Özdilek: Tüm maçları kazanma odaklı oynayacağız
Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar? Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Güncel konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel Tunceli ormanları sonbahar renkleriyle bir başka güzel
Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor Spil Dağı'ndaki obruk araştırılıyor
Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım Bülent Korkmaz: Düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım
Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: Sahada başarılıysanız masada da kazanırsınız
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü? Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Anlaşma sonrası Suriye hamlesi
Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ekim 2019 Perşembe 11:15:10 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:16:42

Temeli yarın atılıyor! Nükleerde 2 bin kat değer sağlayacak

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde inşa edilecek Bor Karbür tesisi ile savunma sanayi büyük ivme kazanacak. Tesisteki bor karbür ile zırh yapımında 500 kat, nükleer alanda ise 2 bin kat katma değer sağlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce açıklanan ve Balıkesir'in Bandırma ilçesine kurulması planlanan Bor Karbür Tesisi'nin temeli yarın atılacak. 24 ayda bitirilmesi ön görülen tesis üretime geçtiğinde savunma sanayine katkı sağlayacak. Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, elindeki cevheri katma değerli üretime çevirmek için önemli bir projeye başlıyor.

Uzun zamandır hazırlıkların sürdüğü Bor Karbür Üretim Tesisi için ilk kazma yarın Balıkesir Bandırma'da vurulacak. Çin'de yerleşik China Machinery Engineering Corporation (CMEC) firmasının inşa edeceği fabrika 70 milyon dolara mal olacak. Tesisin 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlanması planlanırken, 250 kişiyi de istihdam edecek. Tesis, ilk etapta 1.000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek. Burada zırh üretimi ve nükleer başta olmak üzere farklı sektörlerde kullanılan bor içerikli ürünler üretilecek. Tesis sayesinde Eti Maden'in 2018 yılında ilk defa ulaştığı bir milyar dolarlık satış geliri de katlanacak.

YÜZDE 33 PAYA SAHİP OLACAK

Borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünleri kullanılarak elde edilen bor karbür; askerî amaçlı uygulamalarda zırh malzemelerinde, aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde kullanılacak. Özellikle savunma sanayi için kritik öneme sahip ileri teknoloji bir ürün olan bor karbür ile katma değer; bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise iki bin katına çıkmış olacak.

Türkiye'nin savunma sanayiinde yerlilik oranları katlanarak artırılırken bor karbür tesisi ile birlikte savunmada Türkiye stratejik üstünlük de elde edecek. İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel iş birliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ şirketi kuruldu. Söz konusu şirkette Eti Maden de yüzde 33 paya sahip olacak. Öte yandan savunma sanayine güç katacak bor karbür tesisinin temel atma töreni yarın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşecek. Törene Enerji Bakanı Fatih Dönmez katılacak.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ