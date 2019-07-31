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31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00:07 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:00:55

Temassız ödemelerde işlem limiti artıyor

Alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler, yarın itibarıyla 90 liradan 120 liraya çıkarılacak.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. 

1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek. Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek. 

"Ulaşım ile akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adedi arttı" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, son bir yılda en çok temassız işlem yapılan sektörleri paylaştı.

Cündoğlu, "En çok temassız işlem yapılan sektörler sırasıyla market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt. Geçen yıl özellikle ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adetlerinin arttığını ve böylelikle bu iki sektörün en çok temassız işlem yapılan ilk 5 sektör arasında yerlerini aldığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle 120 lira altı şifresiz yapılabilen temassız ödemeler ile kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçlerinin çok daha hızlı ve kolay hale geleceğini aktaran Cündoğlu, "Limitin yükseltilmesi, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak ve market alışverişi gibi küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin diğer sektörlere de yayılması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu. 

"Günlük temassız işlem adedi 1 milyonu geçti"

Celal Cündoğlu, Mart 2019 sonu itibarıyla günlük 1 milyon seviyesinde olan temassız işlemin yüzde 30 artışla haziran sonunda 1,3 milyon adede, aylık temassız işlem cirosunun da yüzde 26 artışla 1,3 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

3 ay gibi kısa bir sürede gözlemlenen bu artışların, kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin temassız ödemelere olan güveninin her geçen gün arttığının önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Cündoğlu, "Ayrıca, nakit ile yapılan ödemeler ortalama 16 saniye, temassız kartlarla yapılan ödemeler ise 9 saniye sürüyor. Dolayısıyla temassız ödemeler hız açısından sunduğu avantaj nedeniyle de kart kullanıcıları ve iş yerleri tarafından tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Her 10 kredi kartı işleminden biri temassız

BKM verilerine göre, cüzdanlardaki her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor. Bu verinin alışverişlere de yansıdığı gözlemleniyor. Buna göre, yüz yüze yapılan her 10 kredi kartı işleminden yaklaşık biri temassız olarak gerçekleştiriliyor. İş yerlerinin de temassız ödemelere olan ilgisi artıyor. Haziran 2019 verilerine göre, her 5 iş yerinin 3’ünde temassız ödeme kabul edilebiliyor.

Mobil cihazlarla temassız yapılan alışveriş tutarı 52 milyon TL’yi geçti
Sadece kartlarla değil, mobil cihazlarla yapılan temassız işlem adedinde de artış gözlemleniyor. BKM verileri, 2019'un ilk 6 ayında 1,2 milyon adet mobil temassız işlem yapıldığını, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 2 kat arttığını gösteriyor. Bu yılın başından bu yana mobil cihazlarla temassız olarak yapılan alışveriş tutarının ise 52 milyon TL’yi geçtiği görülüyor. 

(AA)

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