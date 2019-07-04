  • Bist 100
    99.382
  • Dolar
    5,6018
  • Euro
    6,3303
  • Altın
    254,9081
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak
Arjantin'deki kutup soğuklarında 5 evsiz hayatını kaybetti Arjantin'deki kutup soğuklarında 5 evsiz hayatını kaybetti
Amanos Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı Amanos Dağları'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Sakarya Adapazarı'nda taksi şoförünü gasbeden şüpheli tutuklandı Sakarya Adapazarı'nda taksi şoförünü gasbeden şüpheli tutuklandı
Demokratik Kongo için şike iddiası Demokratik Kongo için şike iddiası
"Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz" "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz"
Yunanistan'da "Krypteia" isimli ırkçı grubun lideri yakalandı Yunanistan'da "Krypteia" isimli ırkçı grubun lideri yakalandı
Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü Niğde'de metil alkol zehirlenmesi: 1 ölü
Benzinde 11 kuruş indirim yapıldı Benzinde 11 kuruş indirim yapıldı
George Daniels cep saati açık artırmada rekor fiyata satıldı George Daniels cep saati açık artırmada rekor fiyata satıldı
MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü İdlib'e hava saldırısı: 4 ölü
AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız AP üyeleri 'başkanlık anlaşmasından' rahatsız
Meclis'teki yemek fiyatlarına zam geliyor Meclis'teki yemek fiyatlarına zam geliyor
4 Temmuz reyting sonuçları! Güven Bana mı, Benim Tatlı Yalanım mı, Pers Prensi Zamanın Kumları mı kim birinci oldu? 4 Temmuz reyting sonuçları! Güven Bana mı, Benim Tatlı Yalanım mı, Pers Prensi Zamanın Kumları mı kim birinci oldu?
300 kedi üzerinde çalıştılar; bilimsel olarak kanıtlandı! Sağır değiller 300 kedi üzerinde çalıştılar; bilimsel olarak kanıtlandı! Sağır değiller
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu sallanıyor Yunanistan'da Çipras'ın koltuğu sallanıyor
Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? Pers Prensi Zamanın Kumları izle Pers Prensi Zamanın Kumları oyuncuları kimler, konusu ne? Pers Prensi Zamanın Kumları izle
Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi
İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı
Afganistan'da Taliban ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü Afganistan'da Taliban ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü
Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor Dünyada çalışanların yüzde 10’u tüm ücretlerin yarısını kazanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Deniz üstü rüzgar enerjisinde patlama yaşanacak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Deniz üstü rüzgar enerjisinde patlama yaşanacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:57:50 | Son Güncelleme: 04 Temmuz 2019 Perşembe 19:00:07

"Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz"

TOBB Tekstil Sektör Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz." ifadelerini kullandı.

SANKO Holding Onursal Başkanı da olan Konukoğlu, yazılı açıklamasında, tekstilin emek yoğun bir sektör olduğunu belirtti.

Emek yoğun sektörlerin istihdama ve ekonomiye katkısının, ülke sosyal barışına da katkı anlamına geldiğini aktaran Konukoğlu, sektörde bunlar göz önünde bulundurularak rekabet gücünü koruyacak önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Tekstil sektörünü "istihdam adası" ve "işçi deposu" diye nitelendiren Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bir zamanlar tekstil denildiğinde İngiltere akla gelirdi, uzun yıllar da hakimiyetini sürdürdü. 1940-1945 yıllarında sektörde sözü Fransa söylemeye başladı. İngiltere ve Fransa'nın sömürgelerini kaybetmesi sonrasında 1970-1975 döneminden sonra ise İtalya'nın hakimiyeti başladı. Şimdiler de ise tekstilde bayrağı Türkiye'nin dalgalandırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Tekstilde Türkiye çok iyi durumda. Makine donanımı, kalifiye iş gücü ve tüketim merkezlerine yakınlığı dolayısıyla daha uzun yıllar bu sektörden ekmek yeriz."

Tekstil sektörünün hiçbir zaman önemini yitirmeyeceğinin altını çizen Konukoğlu, "Geçmişte taklitçi ve fason üretim yapan Türk tekstili artık moda sunan markalar oluşturdu, dış pazarlarda çok iyi noktada. Tekstil diriye de lazım ölüye de. Doğduğumuzda da öldüğümüzde de tekstile sarılıyoruz. Sektör hiçbir zaman önemini kaybetmez." değerlendirmesinde bulundu. 

Konukoğlu, ancak, tekstil sektöründe son yıllarda yatırımın azaldığını ifade ederek, sektörün diri ve dinamik tutması, ihracatın artırılması gerektiğini vurguladı. Konukoğlu, "Katma değeri yüksek üretim yatırımları desteklenmeli, teşvik edilmeli. Sektörde yeni yatırımlardan ziyade yenileme yatırımlarına önem verilmeli. Tesisini yenilemeyen patronu tesis yeniler. İşsizlik rakamları ortada. Türk tekstilini biraz daha ayağa kaldırmalıyız." görüşünü aktardı. 

Dünya genelinde büyük firmaların kökeninde tekstilin olduğuna işaret eden Konukoğlu, tekstil sektörünün stratejik öneme de sahip olduğunu kaydetti.

AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400 yakın bir zamanda aktif bir şekilde kullanılacak
MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
Sıcak saatler: İran ile Suudi Arabistan burun buruna
Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!
Peru'dan Türkiye'ye Venezuela krizi için davet
İstanbul'da şok operasyon! Medyatik doktor yasadışı organ naklinden tutuklandı
Şeyhin oğlu ölü bulunmuştu! Cenazesinde dikkat çeken detay
Galatasaray, Recep Gül'ü Westerlo'ya kiraladığını KAP'a bildirdi
Müthiş başarı! Türkiye, Rusya ve Çin'i geride bıraktı... Rekor artışla birinciliğe oturdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Yıllar sonra itiraf etti: Beni affet, emri Fethullah Gülen verdi
HDP ile İP arasındaki "Haddinizi bilin" kavgası alevlendi
Nevşin Mengü bir ABD'liden daha fanatikçe S-400'ü kötüledi
Teslimata sayılı günler kaldı... Peki S-400’lerin özellikleri neler?
ABD'li askerlere o çuvalı yedirirdik!
Eşi ve bebeğinin yanında kurşun yağmuru! İşte o korkunç an!
Çavuşoğlu'ndan Washington Post'a tokat gibi soru: Bağdadi'nin de makalesini yayınlar mı?
Türkiye'nin en uzun 3. tünelinde kazı çalışmaları tamamlandı
Emekliye yüzde 5 zam
Monchi'den Banega açıklaması: Onu satmayı düşünmüyoruz
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ